In de Amerikaanse economie worden crypto betalingen steeds gebruikelijker. Inmiddels accepteert bijna 40% van de winkeliers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan cryptocurrency als betaling voor hun producten. Meer dan 84% van de winkeliers verwacht dat in de komende vijf jaar crypto betalingen een nog grotere opmars maken.

Dat blijkt uit een rapport van PayPal, dat onderzoek heeft gedaan onder deze Amerikaanse winkeliers. Zij onderzochten daarbij ook waar deze stijging in crypto betalingen vandaan komt.

LATEST: 💵 A PayPal survey found that 39% of US merchants now accept crypto payments, with 84% expecting digital assets to become commonplace within five years as customer demand surges. pic.twitter.com/HiuNRxuMjR — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 28, 2026

Steeds meer winkeliers accepteren cryptocurrency

Winkeliers accepteren steeds vaker cryptocurrency en dat komt vooral omdat klanten hiernaar vragen. Dat geven 88% van de winkeliers aan in het onderzoek van Paypal. Ook het aantrekken van nieuwe klanten speelt een rol in hun keuze of ze crypto accepteren of niet.

Ook ontwikkelingen binnen de crypto wereld zelf zorgen voor een stijging in het aantal crypto betalingen. Het wordt volgens PayPal steeds gemakkelijker om betalingen te doen, waarbij het steeds vaker lijkt op reguliere betalingen met een betaalkaart.

Op dit moment zijn het vooral de grote partijen die crypto accepteren. Slechts bij 1/3de van de kleine winkeliers kan er met crypto afgerekend worden.

Bij grote bedrijven met een jaarlijkse omzet van $500 miljoen of meer, ligt dit percentage al boven de 50%. Vooral Millennials en Gen Z’ers zorgen op dit moment voor de meeste crypto betalingen.

Richt toekomst crypto zich op betalingen?

Wat gaat crypto doen in de komende jaren? Richt het zich meer op dit soort betalingen, of blijft het zich ontwikkelen in online opties als DeFi-mogelijkheden en waardeopslag?

Daar splijt de markt zich op dit moment in tweeën. Waar Bitcoin vooral vergeleken wordt met goud, zijn er ook genoeg cryptomunten die wel zorgen voor snelle betalingen in winkels. De Bitcoin koers is daarmee vooral op lange termijn belangrijk, terwijl coins als XRP mogelijk geschikter zijn voor betalingen in echte winkels.

🚨 GLOBAL PAYMENTS 🚨 Brad Garlinghouse: “XRP is the only digital asset built to solve a problem at scale. A GLOBAL PAYMENTS problem.” This is infrastructure, not speculation. pic.twitter.com/Y0aJ5SU3Nr — John Squire (@TheCryptoSquire) January 27, 2026

Het is crypto nieuws dat je misschien niet snel bij grote nieuwspartijen voorbij ziet komen, omdat de ontwikkelingen vooral vanuit de Verenigde Staten en jonge doelgroepen komen. Toch moet er inmiddels serieus rekening mee gehouden worden dat crypto de komende jaren een grote rol gaat spelen in wereldwijde betalingen.

In de Verenigde Staten geeft 90% van de winkeliers aan dat zij crypto zullen accepteren als de ervaring voor de consument vergelijkbaar is met de huidige betalingen. Volgens Stu Alderoty, President van de Amerikaanse National Cryptocurrency Association ligt het probleem niet specifiek bij crypto zelf, maar bij het begrijpen hoe crypto werkt.

Het onderzoek van PayPal wordt natuurlijk afgesloten door de link met PayPal zelf te leggen. Zij werken de afgelopen jaren hard aan de infrastructuur voor crypto en willen een belangrijke rol spelen in de shift van traditionele betalingen naar crypto betalingen.

Welke crypto profiteert hier het meest van?

Ripple werkt niet alleen aan de welbekende XRP coin, maar ook aan de RLUSD stablecoin. Doordat Ripple het netwerk de afgelopen jaren stevig uitbreidt, kan het een grote rol gaan spelen in deze ontwikkeling. Hiervoor is het wel belangrijk dat Ripple de huidige koers doorzet, en in de Verenigde Staten begint met de juiste licentie om al haar financiële middelen legaal aan te mogen bieden.

De XRP Ledger van Ripple verwacht in 2027 elke dag zo’n 1,8 miljoen transacties te verwerken. Op dit moment zijn er zo’n 300.000 tot 400.000 Bitcoin transacties per dag, en de schaalbaarheid van dit netwerk is veel lager. Hiermee lijkt Ripple dus een betere basis te hebben voor de komende jaren.

🚨 JUST IN: $XRP Ledger anticipates stablecoin-driven B2B payment efficiency by 2027, benefiting from 1.8M daily transactions and low fees. pic.twitter.com/NPt48loEXd — RippleXity (@RippleXity) January 25, 2026

Er zijn ongetwijfeld nog veel andere altcoins die een belangrijke rol willen spelen op dit gebied. Voor veel traders is Bitcoin alleen een middel om waarde op te slaan, maar door nieuwe projecten rondom deze blockchain kan ook de grootste cryptomunt ter wereld hierin uitblinken.

Nieuwe Bitcoin layer-2 maakt crypto betalingen sneller

Ondertussen wordt er ook bij andere blockchains hard gewerkt aan oplossingen om betalingen gemakkelijker te maken. Bij ’s werelds bekendste cryptomunt Bitcoin is dit lastig. De blockchain kan hier niet zomaar aangepast worden, waardoor transacties nog altijd traag en duur zijn.

Daarom staan andere ontwikkelaars op, die nieuwe projecten ontwikkelen onafhankelijk van de Bitcoin blockchain zelf. Bitcoin Hyper is het laatste project dat werkt aan een tweede laag op de Bitcoin chain. Dat houdt in dat zij zelf eerst alle transacties op hoge snelheid en tegen lage kosten verwerken. Daarna pas worden alle transacties overgeschreven op de originele Bitcoin blockchain.

