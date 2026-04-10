De XRP koers noteert rond $1,35 na zes opeenvolgende rode maandkaarsen. Ondanks dat negatieve beeld zien we tegenstrijdige signalen: crypto whales kopen recordhoeveelheden terwijl technische indicatoren waarschuwen voor verdere dalingen. Om deze tegenstelling te analyseren, voerden we de actuele on-chain data, technische indicatoren en macro agenda in bij AI model Claude van Anthropic.

Claude AI koers verwachting: XRP tussen $1,30 en $1,45

We legden Claude de actuele marktdata voor, waaronder de CryptoQuant whale flow data, het death cross op de 3 daagse chart, de CLARITY Act timeline en de aankomende FOMC vergadering. Op basis van die input plaatst het AI model de XRP koers verwachting voor eind april tussen $1,30 en $1,45 als basisscenario.

Claude wijst op de volgende factoren:

Steun op $1,28 tot $1,30 hield al twee keer stand en vormt de bodem van het scenario

Weerstand bij $1,42 tot $1,45 blijft het plafond zonder nieuwe katalysator

Een weekslot boven $1,45 zou het eerste signaal van trendbreuk zijn

Zonder goedkeuring van de CLARITY Act blijft de koers waarschijnlijk gevangen in deze range

Het AI model benadrukt dat dit geen garantie is maar een probabilistisch scenario op basis van historische patronen en actuele data. De crypto analist die puur op techniek leunt, ziet een vergelijkbare bandbreedte.

XRP whales kopen 11 miljoen tokens per dag

Data van Santiment laat zien dat XRP whales dagelijks meer dan 11 miljoen tokens accumuleren. Dat is het hoogste tempo in tien maanden. De Whale Flow 30 daags indicator is voor het eerst in drie maanden positief gedraaid, wat een omslag van distributie naar accumulatie bevestigt.

Tegelijkertijd stijgen de exchange outflows. Steeds meer XRP verdwijnt naar privéwallets, waardoor het direct verkoopbare aanbod op beurzen afneemt. Wallets met 10 tot 100 miljoen tokens verhoogden hun gezamenlijke balans naar een record van 11,33 miljard XRP. Dit soort accumulatie ging in eerdere cycli vooraf aan koersherstel.

Toch is er een kanttekening. Terwijl whales kopen, zagen XRP ETF’s in maart nog $31 miljoen aan uitstroom. Institutionele beleggers blijven voorzichtig zolang de regelgeving niet definitief is vastgelegd. Wie wil analyseren welke crypto gaat stijgen, moet deze divergentie tussen whale gedrag en institutioneel kapitaal meewegen.

Death cross waarschuwt voor XRP crash naar $0,94

Het bearish scenario verdient serieuze aandacht. Op de 3 daagse chart heeft zich een death cross gevormd, waarbij het 50 daags exponentieel gemiddelde onder het 200 daags zakte. Historisch leidde dit patroon bij XRP tot correcties van 32% tot 54%. Tot nu toe is slechts 19% gerealiseerd.

Als het patroon zich volledig ontvouwt, liggen de doelen op $1,20 (conservatief) en $0,94 (maximale kanaalprojectie). Een doorbraak onder $1,28 zou dat scenario activeren. Op dat niveau concentreert zich een cluster van circa 19,6 miljoen XRP aan posities die dan onder water raken, wat een verkoopgolf kan versnellen.

“Het death cross is een bevestiging van verzwakking, geen garantie voor een crash. Maar in combinatie met de bearish RSI divergentie op de 3 daagse chart is het signaal sterker dan gemiddeld,” aldus ons analistenteam.

De Claude analyse erkent dit risico maar weegt het af tegen de whale accumulatie en de potentiële impact van de CLARITY Act, waardoor het basisscenario boven $1,28 blijft.

CLARITY Act en FOMC: twee katalysatoren voor de XRP koers

Twee macro events kunnen de richting van het Ripple nieuws in april bepalen. De Senate Banking Committee plant de markup van de CLARITY Act in de tweede helft van april. Als de wet door de commissie komt, wordt XRP permanent geclassificeerd als digitale grondstof onder de CFTC. Crypto analist Geoffrey Kendrick van Standard Chartered schat dat dit $4 tot $8 miljard aan extra XRP ETF instroom kan opleveren, met een koersdoel boven $1,60.

Daarnaast vergadert de FOMC op 28 en 29 april. De markt verwacht met 94% zekerheid dat de Fed de rente ongewijzigd houdt op 3,50% tot 3,75%. Een verrassend dovish signaal zou positief zijn voor risicovollere assets. Omgekeerd kan hawkish taalgebruik de druk op de XRP koers vergroten.

Wat gaat Ripple doen: outlook en alternatief met Bitcoin Hyper

De komende weken worden beslissend voor XRP. Het Ripple nieuws rond RLUSD en het nieuwe Treasury Management System is positief, maar de koers reageert voorlopig vooral op wetgeving en macro. Zonder de CLARITY Act als katalysator blijft het dalende kanaal intact. Met goedkeuring opent zich een pad richting $1,60 en hoger.

