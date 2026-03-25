Wat gaat Ripple doen volgens de analyse?

De XRP koers beweegt sinds juli 2025 in een dalend kanaal op de grafiek. Analist Celal Kucuker bracht dit patroon in kaart op X. Twee van zijn eerdere targets kwamen al uit: XRP steeg in januari 2026 naar $2,40 en daalde in februari naar $1,10.

Volgens zijn routekaart volgen er nog drie niveaus. Eerst verwacht hij een stijging naar $1,80 (bovengrens kanaal), gevolgd door een daling naar $0,90 (ondergrens). Pas daarna ontstaat ruimte voor een uitbraak richting $8,60 tussen september en december 2026. Die stijging van 330% is gebaseerd op een eerder patroon: in november 2024 brak XRP uit een vergelijkbaar kanaal en steeg toen ook 330%.

XRP koers vandaag en marktomstandigheden

Op 25 maart 2026 staat de XRP koers rond $1,40. Dat is ongeveer 24% lager dan aan het begin van het jaar. De totale crypto marktwaarde daalde in dezelfde periode met zo’n 18%, wat betekent dat Ripple het slechter deed dan de markt gemiddeld.

Voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen is het belangrijk om te weten dat Kucuker geen exacte tijdlijn geeft voor de tussenstappen naar $1,80 en $0,90. Die niveaus zijn voorwaarden, geen eindpunten. Zonder die stappen is het target van $8,60 niet in beeld.

Ripple nieuws uit Singapore als mogelijke katalysator

Vandaag maakte Ripple bekend dat het deelneemt aan BLOOM, een testomgeving van de Monetary Authority of Singapore (MAS). Samen met Unloq test Ripple of zijn RLUSD stablecoin handelsbetalingen kan automatiseren via het XRP Ledger. Dit is de derde grote aankondiging van Ripple in drie weken, na de Australische licentieovername en uitbreiding in Brazilië.

Dit soort institutionele ontwikkelingen kan op termijn bijdragen aan een XRP rally. Toch bieden ze geen garantie voor de koersdoelen van Kucuker, die puur op technische analyse zijn gebaseerd.

Hoeveel kan Ripple waard worden en wat nu?

De XRP verwachting verschilt sterk per analist. Waar Kucuker $8,60 als target noemt, zien andere analisten juist eerst een daling richting $0,87. Wie overweegt om XRP te kopen via een crypto broker, moet rekening houden met deze onzekerheid.

De komende weken zijn cruciaal. Weet Ripple stijgt richting $1,80, dan wordt het scenario van Kucuker sterker. Blijft de koers onder $1,40 hangen, dan groeit de kans op een hertest van de ondergrens rond $0,90. In beide gevallen blijft het een speculatief scenario dat aanhoudende koopdruk vereist over meerdere maanden.

