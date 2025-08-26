Gemini en Ripple tillen hun samenwerking naar een nieuw niveau met de lancering van de Gemini Crypto Card XRP Edition. De creditcard beloont gebruikers direct in XRP en maakt zo de brug tussen traditionele betalingen en crypto. Terwijl Ripple zijn invloed in de VS vergroot, rijst de vraag: kan dit fundament de koers van XRP richting $5 stuwen?

Gemini lanceert eerste crypto creditcard met Ripple technologie

Cameron Winklevoss en de beurs Gemini hebben een nieuwe creditcard gelanceerd die beloningen uitbetaalt in XRP. Deze stap is een belangrijke uitbreiding van de groeiende samenwerking tussen de beurs en Ripple.

De twee in de VS gevestigde bedrijven, die recent nog samenwerkten aan de beursgang van Gemini, breiden hun samenwerking nu uit naar consumentenbetalingen. Het product, dat onder de naam ‘Gemini Crypto Card XRP Edition’ op de markt komt, markeert een opvallende verschuiving in hoe digitale activa worden geïntegreerd in traditionele financiële producten.

De ‘Gemini Crypto Card XRP Edition’ is een conventionele creditcard waarmee gebruikers zoals gebruikelijk dollars uitgeven. Het verschil: in plaats van traditionele punten of cashback ontvangen zij beloningen in de cryptocurrency XRP.

Het belangrijkste kenmerk van de kaart is het directe beloningssysteem. Gebruikers krijgen hun XRP meteen na elke aankoop, zonder wachttijd. De beloningsniveaus zijn afgestemd op dagelijks gebruik:

4% in XRP op brandstof, opladen van elektrische auto’s en ritdiensten.

3% in XRP op dineren.

2% in XRP op boodschappen.

1% in XRP op alle andere aankopen.

Belangrijk: er zijn geen extra conversiekosten voor aankopen in Amerikaanse dollars, waardoor de kaart laagdrempelig blijft voor mainstream gebruikers.

Strategische invloed van Ripple

Deze ontwikkeling sluit aan bij Ripple’s eerdere financiering van $75 miljoen voor Gemini, onderdeel van een bredere kredietovereenkomst die toekomstige leningen tot $150 miljoen mogelijk maakt. Die financiële steun kwam vlak vóór Gemini’s beursgangsaanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), een mijlpaal die Ripple’s aanwezigheid in de Amerikaanse financiële sector verder versterkte.

Naast het ondersteunen van Gemini’s groei, positioneert Ripple zijn stablecoin voor bredere toepassing. De munt is inmiddels beschikbaar voor spot trading in de VS via Gemini, een integratie die naadloos aansluit bij het ecosysteem van de kaart. Hierdoor krijgen gebruikers meer flexibiliteit in het combineren van uitgaven en handel. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Wat gaat XRP doen?

Ondanks deze bullish fundamentele ontwikkelingen laat beursdata zien dat er sprake is van flinke instroom van XRP naar exchanges (vooral vanuit grote holders). Dat patroon ging in het verleden vaak vooraf aan winstnemingen en kortstondige koersdalingen.

Op het moment van schrijven consolideerde de token rond de $3,5–$4, maar als whales hun posities blijven verzilveren, kan de koers terugvallen richting de $2,8–$3,0.

Toch oogt de bredere structuur gezonder dan in eerdere cycli. Als de $3 standhoudt als stevige support, zou dit de basis kunnen leggen voor een nieuwe rally. In dat scenario zou XRP later dit jaar zelfs boven de $5 kunnen uitkomen.

Kortom: de huidige schommelingen zouden slechts de aanloop kunnen zijn naar een grotere uitbraak. Het kan dan ook eventueel een interessant moment zijn om te overwegen om je XRP-positie uit te breiden.

Een alles-in-één-cryptowallet die hiervoor geschikt is, is Best Wallet ($BEST). Deze wallet biedt naast het kopen, verkopen en opslaan ook nog andere interessante functies. Zo krijgen holders van $BEST vroege toegang tot nieuwe projecten, lage transactiekosten, hoge stakingbeloningen en de optie om deel te nemen aan het communitybestuur. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,025535 per stuk; de presale heeft al meer dan $15 miljoen opgehaald.