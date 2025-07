Gratis crypto verdienen: Binance Alpha campagne deelt tokens uit

De Binance Alpha campagne biedt gebruikers een unieke kans om gratis crypto te verdienen via exclusieve airdrops. Veel airdrops worden verloot of zijn gebonden aan ingewikkelde voorwaarden, maar Binance introduceert een transparanter systeem. Dit gebeurt op basis van activiteit, loyaliteit en community engagement. De campagne maakt deel uit van het bredere Binance Alpha initiatief, waarmee de exchange veelbelovende nieuwe crypto projecten in de spotlight zet.

Binance Alpha is geïntegreerd in de Binance Wallet en biedt een overzicht van opkomende Web3 projecten die geselecteerd zijn op basis van community activiteit, markttrends en potentie. Gebruikers kunnen tokens ontdekken nog voordat ze beschikbaar zijn op de exchange, wat hen een strategisch voordeel geeft.

Door actief te traden, tokens vast te houden of simpelweg de Binance Wallet te gebruiken, kunnen gebruikers Alpha Points verdienen. Hoe meer punten je verzamelt, hoe groter je kans op gratis crypto via airdrops.

De campagne begint met tien veelbelovende tokens, verdeeld over meerdere dagen. In juli behoren onder andere $M, $C, $ERA, $CROSS, $AIN, $TA, $MPLX, $SPA, $ESPORTS en $ASP tot de geselecteerde projecten. De lijst wordt telkens aangevuld met nieuwe batches, wat betekent dat actieve gebruikers structureel kans maken op beloningen.

Wat deze airdrops uniek maakt, is dat ze gekoppeld zijn aan engagement. Geen retweets, Telegram groepen of quizzes, maar daadwerkelijke on-chain activiteit. Deelnemers hoeven enkel hun Binance Wallet up-to-date te houden (vanaf versie 2.93.0) en gebruik te maken van features zoals Quick Buy en Swap. Ook het bezit van de juiste tokens voor transactiekosten speelt een rol bij het claimen van een spot tijdens de 24-uurs showcase periodes.

Naast het verdelen van gratis crypto zet Binance in op educatie en transparantie. Elk token in Binance Alpha wordt vergezeld door uitgebreide informatie over het project, het team, de use case en de rol binnen het bredere Web3 ecosysteem. Hiermee wil Binance speculatie verminderen en gebruikers laten investeren op basis van inhoud, en niet op basis van hype.

Get ready! Binance Alpha will be the first platform to feature Naoris (NAORIS) on July 31.

🔸 Binance Alpha Trading opens on 2025-07-31 12:00 (UTC)

🔸 Binance Futures Trading opens on 2025-07-31 12:30 (UTC)

Eligible users can claim their airdrop using Binance Alpha Points on… pic.twitter.com/OGmbqJtHY2

— Binance (@binance) July 28, 2025