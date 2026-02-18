HSBC rolt in de eerste helft van 2026 zijn Tokenized Deposit Service uit naar de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. De dienst draait op blockchain technologie en maakt 24/7 grensoverschrijdende betalingen mogelijk voor zakelijke klanten. HSBC werkt daarvoor samen met Metaco, het Zwitserse technologiebedrijf dat Ripple in 2023 overnam voor $250 miljoen.

Ripple nieuws: HSBC bouwt voort op Metaco technologie

Het platform van HSBC is al actief in Hongkong, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. De dienst zet traditionele bankdeposito’s om in blockchain tokens waarmee bedrijven direct en zonder tijdzoneverschillen geld kunnen versturen. HSBC’s hoofd betalingsoplossingen Manish Kohli vertelde aan Bloomberg:

We zetten groot in op crypto

Metaco levert met zijn Harmonize platform de bewaarinfrastructuur voor digitale activa. Grote banken als Citi, BNP Paribas en Standard Chartered gebruiken deze technologie al. Elke stap die Metaco zet versterkt indirect ook het XRP Ledger, bevestigde Metaco CEO Adrien Treccani eerder.

Wat gaat Ripple doen? Blackrock en Mastercard tonen interesse

Het Ripple nieuws wordt nog groter wanneer je kijkt naar de bredere institutionele interesse. Odelia Torteman, directeur bij XRPL Commons, bevestigde op 14 februari 2026 dat Blackrock, Mastercard en Franklin Templeton actief de mogelijkheden van het XRP Ledger verkennen. Op de vraag of deze partijen interesse tonen antwoordde ze: “Absoluut.”

Ripple president Monica Long noemde 2026 het jaar van “institutionele adoptie op schaal.” Instellingen gebruiken XRP al voor afwikkelingen, treasurymanagement en wisselkoerskoppelingen. De XRP ETF markt onderstreept dit: sinds de lancering in november 2025 is er meer dan $1,52 miljard aan instroom bijgekomen. Zelfs Goldman Sachs houdt inmiddels $153 miljoen aan XRP blootstelling aan.

Voor wie de XRP verwachting volgt, zijn dit belangrijke signalen. De XRP koers handelt momenteel rond $1,47, een daling van 60% ten opzichte van de all time high. Maar de institutionele fundamenten zijn sterker dan ooit.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

XRP rally: wordt Ripple de nieuwe SWIFT?

SWIFT verwerkt jaarlijks zo’n $150 biljoen aan grensoverschrijdende betalingen. Maar het systeem is traag en kostbaar. Ripple biedt met het XRP Ledger een alternatief dat transacties in drie tot vijf seconden afwikkelt, 24 uur per dag. De komst van HSBC’s tokenisatiedienst naar de VS laat zien dat grote banken blockchain betalingen serieus nemen.

Een volledige vervanging van SWIFT is onwaarschijnlijk op korte termijn. Maar de crypto verwachting onder analisten is dat Ripple een groeiend aandeel kan veroveren. Standard Chartered mikt op een XRP koers van $8 eind 2026. Als een altseason op gang komt en Bitcoin stabiliseert, kan een XRP rally niet worden uitgesloten.

