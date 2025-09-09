De enorme stijging van de Hyperliquid koers zet door. Deze morgen werd een All-Time High neergezet, maar sommige experts verwachten dat de relatief nieuwe crypto nog verder zal stijgen. Wat is Hyperliquid coin, en wordt deze token een vaste naam in de top 10 beste altcoins?

Hyperliquid koers laat enorme groei zien

Waar de rest van de cryptomarkt zich momenteel vooral inzet voor een stabilisatie van de koersen en een mogelijke groei in Q4 van 2025, daar groeit de Hyperliquid koers juist nu als kool. Vandaag (9 september) om 12 uur ’s middags werd een nieuwe All-Time High genoteerd, van $55,13. Dit is een stijging van zo’n 23% ten opzichte van een week geleden. In de afgelopen zes maanden steeg Hyperliquid coin met meer dan 300%, waarmee het een van de beste altcoins van dit jaar is.

Dankzij deze groei zet Hyperliquid ook enorme stappen op de lijst van grootste cryptomunten op het gebied van marktkapitalisatie. Inmiddels heeft de token een market cap van $17,6 miljard, goed voor een 11e plek op de lijst. Het gat naar nummer 10 (Cardano) is met $13 miljard wel behoorlijk fors. Achter Hyperliquid Coin is er minder ruimte: Chainlink (nr. 12) heeft een market cap van $15,5 miljard.

Ook op verschillende andere vlakken is de stijging van Hyperliquid duidelijk te zien. Zo is de relatief nieuwe blockchain (gelanceerd op 24 november 2024) inmiddels nummer 8 op de lijst van netwerken met de hoogste TVL (Total Value Locked). Op dit gebied is Hyperliquid concurrenten als SUI en Avalanche inmiddels al voorbij.

Wat is Hyperliquid?

Om de populariteit van deze relatief nieuwe crypto goed te kunnen begrijpen, is het goed om te weten wat Hyperliquid Coin precies is en wat je ermee kunt. In essentie is Hyperliquid Coin de native token van een gedecentraliseerde exchange (DEX) voor perpetual futures, gebouwd op een eigen blockchain. Spil van dit platform is HyperBFT, een eigen consensusmechanisme dat zorgt voor snelle transacties en sterke beveiliging.

Hyperliquid is momenteel de meest gebruikte gedecentraliseerde exchange voor crypto derivaten. Het noteerde in de afgelopen 24 uur een handelsvolume van $10,5 miljard, 10x zoveel als de nummer twee op de lijst (Aster, $1 miljard).

Hyperliquid is snel populair geworden, omdat het future trading met x40 hefboomwerking zonder gas fees mogelijk maakt. Daarnaast kent de exchange een volledig transparant on-chain orderboek. Dit is een verschil met veel andere exchanges, waar het orderboek via eigen software functioneert en dus niet op de eigen chain aangesloten is.

Het platform, ontwikkeld door voormalige Harvard en MIT studenten, is bovendien bezig met de ontwikkeling van een eigen stablecoin ($USDH). Verschillende financiële reuzen zijn in de race om deze token bouwen en de ondersteuning te bieden.

HyperLiquid Coin is zodoende enigszins te vergelijken met BNB, de eigen token van de Binance exchange. Het verschil is echter het feit dat BNB gecentraliseerder is, en zich meer richt op de spotmarkt.

Hyperliquid wil haar eigen blockchain verder ontwikkelen dan BNB: zo moeten ook nieuwe crypto projecten op de chain worden geplaatst, en is het mogelijk om nieuwe DeFi tools te ontwikkelen voor het platform. Dit kan ook zorgen voor de komst van roll-ups, meme coins, bridges, wormholes en meer.

Wat kan ik met de Hyperliquid Coin?

In eerste instantie is de Hyperliquid Coin echter vooral gemaakt om crypto derivaten, met name futures, te traden op het eigen platform van de token. Bij futurehandel koop je geen crypto’s op het moment zelf, maar sluit je in feite een termijncontract af waarmee je op een bepaald moment crypto’s voor een vooraf vastgestelde prijs kunt kopen.

Deze manier van traden kan je hogere rendementen opleveren, maar brengt ook zeker risico’s met zich mee. Het is dan ook een gespecialiseerde manier van trading, waarbij behalve een scherp oog op de markt veel kennis benodigd is. 80% van de futures traders, met name in de retail sector, verliest geld door deze manier van handelen.

Institutionele investeerders hebben hier minder last van, aangezien zij toegang hebben tot zeer geavanceerde geautomatiseerde systemen die grafieken lezen en trading signals afgeven. Ook hebben zij vaak een groot aantal economen en econometristen in dienst die constant met nieuwe inzichten, statistieken en tactieken komen. Dit geeft hen een voorsprong bij het traden in futures.

