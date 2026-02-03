Na een zware periode vol rode cijfers laat de crypto markt vandaag voorzichtig groen zien. In het laatste crypto nieuws valt vooral de beweging van twee coins op. De XRP koers staat ongeveer 3% hoger, terwijl HYPE zelfs met zo een 14% stijgt. Voor veel beleggers voelt dit als het eerste teken dat de markt weer ademhaalt na weken van onrust.

XRP koers veert op na zware liquidaties

De XRP koers kreeg de afgelopen weken flinke klappen te verduren. De markt werd geraakt door meer dan $2,5 miljard aan liquidaties, waardoor veel posities noodgedwongen werden gesloten. Toch lijkt XRP zich sneller te herstellen dan veel andere grote altcoins.

Een belangrijke reden is dat de verkoopdruk zichtbaar afneemt. Waar eerder vooral paniek de koers bepaalde, keert nu langzaam het vertrouwen terug. Dat roept meteen de vraag op wat gaat crypto doen als dit herstel doorzet.

Veel beleggers zijn ook benieuwd wat er gaat gebeuren op XRP Community Day op 11-12 februari. Deze dag kan richting geven aan waar Ripple naartoe gaat bewegen.

Ripple zet stap vooruit in Europa

Naast het marktsentiment speelt ook fundamenteel nieuws een rol. Ripple wist onlangs een belangrijke Europese licentie binnen te halen. Daarmee mag het bedrijf zijn diensten verder uitrollen binnen de EU, iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken.

Voor beleggers voelt dit als een bevestiging dat Ripple blijft bouwen, ongeacht de schommelingen op korte termijn. Dat maakt XRP voor sommigen weer aantrekkelijk binnen het segment van de beste altcoins.

Hyperliquid verrast opkomende crypto markt met HIP 4

Waar XRP vooral profiteert van rust en vertrouwen, komt de stijging van HYPE uit een heel andere hoek. Hyperliquid kondigde namelijk zijn HIP 4 voorstel aan. Dat nieuws zorgde vrijwel direct voor een sterke koersreactie.

De Hyperliquid koers schoot omhoog nadat duidelijk werd dat het platform inzet op zogeheten outcome based trading. Dit zijn volledig gedekte contracten zonder hefboom en zonder liquidaties, iets wat in de huidige markt juist aantrekkelijk klinkt.

HYPE wist met deze aankondiging precies het juiste moment te kiezen. Terwijl veel traders net grote verliezen hadden verwerkt, kwam Hyperliquid met een alternatief dat minder risico belooft. Dat sloeg aan.

Data van Hyperliquid liet binnen een paar uur een koers zien met dubbele cijfers. Daarmee laat HYPE zien waarom het steeds vaker wordt genoemd als opkomende crypto binnen de DeFi hoek.

Crypto rally of tijdelijk herstel

De grote vraag is of dit het begin is van een crypto rally, of een tijdelijke opleving. Historisch gezien volgen na massale liquidaties vaak korte herstelbewegingen. Niet elke stijging betekent meteen een trendomslag.

Toch zijn er signalen die hoop geven. De verkoopdruk neemt af, het handelsvolume stabiliseert en sommige projecten laten fundamentele vooruitgang zien. Dat maakt dat steeds meer beleggers zich afvragen wat gaat crypto doen in de komende weken.

Wat opvalt, is dat niet de hele markt tegelijk herstelt. Juist coins met een duidelijk verhaal springen eruit. XRP profiteert van regulatoire duidelijkheid en institutionele stappen. HYPE trekt aandacht door innovatie binnen derivatenhandel.

Dit soort rotatie zie je vaker in onzekere fases. Kapitaal verschuift naar nieuwe cryptomunten die op dat moment vertrouwen uitstralen, terwijl andere coins achterblijven.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor beleggers betekent deze fase vooral scherp blijven. Een stijgende XRP koers of een sterke Hyperliquid koers zegt nog niet alles over de markt. Tegelijk laten deze bewegingen zien waar op het moment interesse naartoe stroomt.

Of dit herstel doorzet, zal de komende dagen blijken. Veel hangt af van macro nieuws en of de markt opnieuw onder druk komt te staan. Voor nu laten XRP en HYPE zien dat vertrouwen snel kan terugkeren zodra de verkoopdruk afneemt.

Wie inzet op innovatieve crypto kijkt steeds vaker naar infrastructuur en schaalbaarheid, in plaats van alleen prijsactie.

Bitcoin Hyper speelt in op problemen van Bitcoin

In die zoektocht komt ook Bitcoin Hyper in beeld. Dit project richt zich op schaalbare Layer-2 oplossingen bovenop Bitcoin, met focus op snelheid en lagere kosten. Een probleem wat al lang speelt rondom Bitcoin en nu een oplossing krijgt die echt werkt.

Juist in tijden van volatiliteit zoeken beleggers naar projecten die niet afhankelijk zijn van hefboom en liquidaties. Bitcoin Hyper speelt daarmee in door het project eerst aan te bieden in een presale.

