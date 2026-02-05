Ripple Prime zet een nieuwe stap richting institutionele DeFi. Het platform gaat samenwerken met Hyperliquid en geeft grote partijen toegang tot on-chain derivaten. Het nieuws roept meteen vragen op over de XRP koers. Wat gaat Ripple doen en hoeveel kan XRP waard worden als deze strategie doorzet?

Ripple Prime opent deur naar on-chain derivaten

Via de integratie kunnen instellingen handelen op Hyperliquid, zonder zelf wallets te beheren of smart contracts aan te raken. Ripple Prime blijft het vaste aanspreekpunt en regelt marge en risico centraal. Dat maakt DeFi toegankelijk voor partijen die wel exposure willen, maar geen technische rompslomp zoeken. Dit nieuws kwam samen met de livegang van de XRPL domeinen.

Hyperliquid, meet Ripple Prime: https://t.co/RZWdbRfHoe We’re now enabling institutions to access onchain derivatives liquidity through @HyperliquidX in a streamlined and secure way. Customers can also efficiently cross-margin crypto with all asset classes supported by our prime… — Ripple (@Ripple) February 4, 2026

Hyperliquid groeit door institutioneel kapitaal

Voor Hyperliquid is dit een duidelijke versnelling. Het platform draait al grote volumes in derivaten en trekt nu ook institutionele handel aan via een bekende infrastructuur. Die combinatie van diepe liquiditeit en gebruiksgemak vergroot de rol van Hyperliquid binnen de bredere markt.

Wat betekent dit voor XRP adoptie

De samenwerking draait niet direct om spot trading, maar wel om infrastructuur. Ripple bouwt verder aan een systeem waarin verschillende markten samenkomen. XRP kan daarin een rol spelen als schakel voor liquiditeit en settlement. Dat past bij eerdere stappen rond institutionele producten en on-chain toepassingen.

XRP koers en het grotere Ripple plaatje

De XRP koers liet nog geen sterke reactie zien. De markt blijft voorzichtig. Toch past deze samenwerking in een duidelijke lijn. Ripple verschuift steeds meer richting institutionele DeFi. De vraag hoeveel XRP waard kan worden, hangt daarmee minder af van korte pieken en meer van echte adoptie. Dat maakt deze stap relevant, ook voorbij vandaag. De Ripple verwachting voor de lange termijn is dan ook positief.

#XRP RSI (MACRO View): RSI is dropping fast , bad short term, very bullish long term. This looks like the final stage of a MACRO correction.

👉Structure now points to Wave 2 ending, not Wave 4.

👉And what comes after Wave 2? Wave 3, the most explosive wave of the cycle.… https://t.co/oFg9fev1kY pic.twitter.com/phPw9Exfz0 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) February 4, 2026

Nieuwe altcoin met snelgroeiende community kan profiteren van sterke XRP koers

Het snelgroeiende ecosysteem van Ripple kan op de lange termijn een XRP rally aanwakkeren. In het verleden hebben we kunnen zien dat meme coins zoals Dogecoin hier het meeste van profiteren. Dat maakt het een interessant moment om te kijken naar het laatste lid van de DOGE familie.

Het nieuwe project Maxi Doge ($MAXI) kan hiervan profiteren met zijn snelgroeiende community. Het is speciaal voor degenen die de eerste rally’s van DOGE, WIF en SHIB gemist hebben. Je hebt nog twee dagen de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de lage prijs van $0,0002802 per stuk.

Nu naar de Maxi Doge presale