Crypto nieuws: een DEX die Wall Street uitdaagt

Terwijl de olieprijs piekte door het conflict in het Midden-Oosten, zaten traditionele beurzen dicht. Op Hyperliquid niet. De gedecentraliseerde exchange verwerkte op piekmomenten $1,7 miljard aan oliehandel in 24 uur. Traders konden in het weekend direct inspelen op geopolitieke gebeurtenissen, zonder te wachten op maandagochtend.

Dat is de kern van wat Hyperliquid anders maakt. Via zogeheten perpetual futures kun je er 24/7 handelen in olie, goud, zilver, de S&P 500 en de Nasdaq, allemaal met crypto als onderpand. De open interest op het platform bereikte ruim $1,4 miljard, waarvan het merendeel niet eens in crypto paren zit maar in RWA crypto contracten als grondstoffen en aandelen indices.

Waarom de toekomst crypto verandert door Hyperliquid

JPMorgan publiceerde in maart een onderzoeksrapport over de oliehandel op Hyperliquid. De conclusie: de vraag naar markten die nooit sluiten versnelt de groei van gedecentraliseerde beurzen. Volgens de analisten neemt Hyperliquid marktaandeel van middelgrote gecentraliseerde exchanges.

“De doos van Pandora is open,” zei Hyunsu Jung, CEO van Hyperliquid treasury firma Hyperion DeFi. “Het verhaal rond onchain financiële diensten verandert.”

BitMEX oprichter Arthur Hayes noemde HYPE zijn grootste positie na Bitcoin en voorspelde een koersdoel van $150. Zijn argument: Hyperliquid genereert bijna $1 miljard aan geannualiseerde inkomsten en koopt met 97% daarvan eigen tokens terug. Dat maakt het platform volgens hem een van de meest winstgevende projecten in de hele cryptomarkt, en een serieuze crypto verwachting voor 2026.

The only thing we're buying right now is $HYPE — Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 8, 2026

CME reageert: traditionele beurzen passen zich aan

De druk werkt. CME Group, ’s werelds grootste derivatenbeurs, kondigde aan vanaf 29 mei 24/7 handel in crypto futures en opties aan te bieden. Het is een directe reactie op de verschuiving richting platforms die nooit sluiten.

Toch is er een verschil. Hyperliquid gaat verder dan crypto: je handelt er olie en indices zonder bank, zonder broker en zonder openingstijden. Voor wie wil begrijpen welke richting de markt opgaat, is het raadzaam om de beste crypto exchanges en hun mogelijkheden te vergelijken.

Wordt de gedecentraliseerde beurs groter dan Wall Street?

De cijfers zijn indrukwekkend, maar er zijn kanttekeningen. Hyperliquid draait op een eigen Layer 1 blockchain met een beperkt aantal validators. Eerdere incidenten met liquidaties toonden kwetsbaarheden. Bovendien ontbreekt het toezicht dat gereguleerde beurzen bieden.

Toch is de trend onmiskenbaar. Slechts 7 van de 30 meest verhandelde markten op Hyperliquid zijn cryptoparen. De rest bestaat uit grondstoffen en aandelen. Als deze crypto bull run aanhoudt en meer traditionele assets onchain verhandelbaar worden, kan de grens tussen Wall Street en DeFi verder vervagen.