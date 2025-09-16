Op 14 september steeg het aantal XRP tokens op exchanges naar meer dan 3,62 miljard volgens data van CryptoQuant. Normaal gesproken zorgt zo’n toename voor extra verkoopdruk en een dalende XRP koers. Dit keer bleef de prijs echter stabiel binnen een bandbreedte van $2,90 tot $3,10. De vraag is of whales dit doen om te verkopen of juist om zich op een grote koersbeweging voor te bereiden.

Wat de grote instroom van XRP tokens betekent

Een toename van reserves bij exchanges wordt meestal als een teken gezien dat er een verkoop op komst is. De XRP koers is desondanks opvallend stabiel gebleven.

Cryptoanalist Tom Tucker geeft aan dat dit soort verschuivingen vaak het werk van whales of instellingen is die liquiditeit voorbereiden. In plaats van een directe verkoop kan dit betekenen dat er kapitaal voor grotere transacties wordt klaargezet.

Het ontbreken van een koersdaling bij zoveel XRP instroom wijst erop dat retail investeerders hier waarschijnlijk geen hoofdrol spelen. Dit past meer bij strategische bewegingen van grote partijen die de Ripple markt op langere termijn willen beïnvloeden.

$XRP Exchange reserves surged to 3.62B+ XRP while price holds around $3.0. This kind of inflow often signals whales, liquidity prep, or major positioning ahead of a big move. Is #XRP gearing up for its next breakout? pic.twitter.com/GvxK9EX6mP — Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 15, 2025

Belangrijke factoren achter de XRP koers

De huidige situatie rond XRP hangt samen met bredere ontwikkelingen in de markt. Ripple breidt zijn betalingsnetwerk wereldwijd verder uit, wat de vraag naar XRP tokens voor transacties ondersteunt.

In de Verenigde Staten ontstaat steeds meer duidelijkheid over de regelgeving voor Ripple, wat onzekerheid bij institutionele partijen vermindert. Daarnaast groeit de belangstelling voor altcoins terwijl de Bitcoin koers relatief stabiel blijft.

Het technische beeld laat zien dat de steun rond $3 tot nu toe standhoudt. Dat maakt dit prijsniveau belangrijk om te volgen voor de komende bewegingen.

Wat de XRP traders de komende weken volgen

Zolang de XRP koers boven de steun rond $2,90 blijft, kijken cryptoanalisten naar de volgende weerstandzones. Dat ligt eerst rond $3,50 en daarna rond $4,00. Als de XRP koers toch onder $2,90 zakt, wordt $2,50 gezien als het volgende belangrijke prijsniveau.

