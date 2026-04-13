De Bitcoin koers noteert rond $71.000 na een turbulente week vol geopolitiek crypto nieuws. Iran eist sinds het staakt het vuren met de VS dat olietankers een tol van $1 per vat betalen in Bitcoin om door de Straat van Hormuz te varen. Dat is de zeestraat waar dagelijks zo’n 21 miljoen vaten olie doorheen gaan, ongeveer 20% van het wereldwijde aanbod. Een volledig beladen supertanker betaalt daarmee zo’n $2 miljoen per overtocht.

Hoe werkt de Bitcoin tol precies?

Het systeem werkt als volgt. Tankers mailen hun ladinggegevens naar de Iraanse autoriteiten. Die berekenen de tol op basis van het aantal vaten aan boord. De bemanning moet vervolgens binnen enkele seconden betalen in Bitcoin, waarna het schip een eenmalige code en een escorte van de Iraanse marine ontvangt. Lege tankers mogen gratis passeren.

Volgens blockchain analisefirma TRM Labs kan dit systeem tot $20 miljoen per dag opleveren. Als LNG schepen worden meegerekend, kan dat oplopen tot $600 tot $800 miljoen per maand. Iran kiest bewust voor Bitcoin omdat transacties niet bevroren kunnen worden door westerse overheden, in tegenstelling tot stablecoins zoals USDT.

Trump crypto reactie: van “joint venture” tot blokkade

De reactie van president Trump op het Bitcoin nieuws was opmerkelijk. Eerst noemde hij de tol een mogelijk “joint venture” tussen de VS en Iran. Later verscherpte hij zijn toon en noemde de praktijk “eerloos”. Afgelopen weekend kondigde Trump zelfs een blokkade van de Straat van Hormuz aan nadat nucleaire onderhandelingen met Iran zijn mislukt.

De Bitcoin koers verwachting werd daardoor onzekerder. Na het eerste tolnieuws op 8 april steeg BTC van $68.000 naar boven $72.700. Na de blokkadeaankondiging zakte de koers weer onder $71.000. Voor beleggers die willen inspelen op de volatiliteit bieden crypto exchanges de mogelijkheid om snel te handelen.

Wat gaat Bitcoin doen na deze geopolitieke escalatie?

Het Hormuz tolsysteem is een unicum. Nooit eerder gebruikte een land crypto als soeverein betaalmiddel op zo’n schaal. Crypto analist Kashif Raza berekende dat als de route op volle capaciteit draait, Iran dagelijks zo’n 280 BTC nodig heeft, ruim 60% van het dagelijkse miningaanbod.

Toch is voorzichtigheid geboden. De blokkade maakt onduidelijk of de tol daadwerkelijk langdurig wordt geind. Bovendien toonde Chainalysis aan dat Iran waarschijnlijk vaker stablecoins gebruikt dan Bitcoin. De Bitcoin koers verwachting hangt de komende weken sterk af van het verdere verloop van de onderhandelingen tussen Washington en Teheran.

Iran is demanding a crypto toll for oil tankers transiting the Strait of Hormuz. While Tehran cited BTC, our data suggest they might rely on stablecoins. This sets a dangerous precedent for global trade & poses massive sanctions risks for shippers. Read more here:… — Chainalysis (@chainalysis) April 10, 2026