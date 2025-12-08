Japan zet XRP Ledger in als basis voor hun nationale economie van getokeniseerde assets ofterwijl RWA. Dit komt gepaard met technische analyses van onze crypto analisten die het exacte koerspatroon van 2017 herkennen, maar dan met aanzienlijk sterkere fundamenten zoals de push van Japan die we vandaag belichten in dit Ripple nieuws artikel. Het nieuws komt de XRP koers verwachting voor eind 2025 ten goede met een mogelijke santa rally richting $6 met kerst.

Japan implementeert RLUSD en RLYEN op XRP Ledger

De Japanse overheid kiest voor Ripple’s technologie om Real World Assets te tokeniseren. Chad Steingraber vat de ontwikkeling samen met “ALL OF JAPAN ON XRP” nu het land RLUSD en RLYEN gaat gebruiken voor hun digitale economie. Deze stap verschilt fundamenteel van eerdere crypto adoptie, omdat hier een volledig nationaal financieel systeem op XRP draait.

Waar veel landen nog experimenteren met blockchain, zet Japan meteen in op grootschalige implementatie. Daarmee krijgt XRP een concreet gebruiksscenario dat verder gaat dan speculatie. Real World Assets tokenization betekent dat fysieke bezittingen zoals vastgoed, aandelen en grondstoffen digitaal verhandelbaar worden via XRP Ledger. De schaalgrootte van Japan’s economie maakt dit tot een keerpunt voor de beste altcoins die zich klaarmaken voor het komende altseason.

Technisch patroon 2025 identiek aan explosieve 2017 rally

Onze crypto analisten tonen aan dat de XRP koers nu precies hetzelfde patroon volgt als voor de 7.452% stijging in 2017. Side-by-side charts bewijzen identieke waves, dezelfde consolidatiefase en een vergelijkbare stilte voor de verticale beweging. Het verschil zit hem in de fundamenten: toen had XRP alleen speculatieve interesse, nu staat er een nationaal RWA systeem achter.

Deze combinatie van technische setup en fundamentele kracht positioneert de Ripple koers anders dan acht jaar geleden. Institutionele partijen stapten toen nog voorzichtig in crypto, terwijl ze nu actief zoeken naar gebruik met echte waarde. Japan’s implementatie geeft XRP precies dat verhaal. De XRP koers verwachting eind 2025 ligt daardoor hoger dan veel traders beseffen.

Kerst rally richting $6 wordt steeds realistischer

De huidige koers handelt rond $2,00 terwijl technische analisten targets van $6 en hoger zien aankomen. Dat is geen wilde speculatie meer nu Japan concreet XRP gebruikt voor hun getokeniseerde economie. Eerdere XRP rallies kwamen vaak uit het niets, deze kent meetbare catalysatoren zoals nationale adoptie en institutionele instroom.

Bovendien zit het Ripple nieuws vol met signalen dat meer landen Japan’s voorbeeld willen volgen. ISO 20022 compliance maakt XRP geschikt voor internationale betalingen tussen centrale banken, terwijl de snelheid en lage kosten praktisch blijven voor dagelijkse transacties. Deze eigenschappen waren altijd aanwezig, maar krijgen nu eindelijk de erkenning via implementatie.

De timing richting kerst speelt ook mee. Historisch gezien kent crypto sterke bewegingen in december, en XRP heeft daar vaker van geprofiteerd. Met Japan’s RWA systeem als extra brandstof kan deze kerst uitzonderlijk worden voor de Ripple koers.

