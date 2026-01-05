JPMorgan heeft een nieuw fonds gelanceerd op de Ethereum blockchain. Het gaat om een getokeniseerd geldmarktfonds dat via tokens draait op Ethereum. Dat is opvallend, want dit soort producten kwamen tot nu toe vaak op gesloten netwerken terecht. Met dit Ethereum nieuws kijken traders weer extra scherp naar de Ethereum koers.Wat gaat Ethereum doen na zo’n stap van een Wall Street reus en waarom stijgt Ethereum dan vaak meteen in verwachting?

Waarom JPMorgan nu voor Ethereum kiest

JPMorgan is al langer bezig met blockchain, maar dit is een duidelijke stap richting een publiek netwerk. De bank zet hiermee een traditioneel product “on-chain”. Het fonds belegt niet in wilde crypto. Het draait vooral om Amerikaanse staatsobligaties en repo’s die daarmee gedekt zijn. Saai, maar wel veilig en populair bij grote partijen die cash tijdelijk willen parkeren.

🚨 $4T GIANT JPMORGAN LAUNCHES TOKENIZED FUND ON $ETH JPMorgan has rolled out its first tokenized money market fund on Ethereum, becoming the largest GSIB to launch such a product on a public blockchain. The move underscores accelerating institutional adoption of onchain… pic.twitter.com/lbn9VsnGLr — CryptosRus (@CryptosR_Us) January 3, 2026

De keuze voor Ethereum is logisch. Daar zit al jaren de meeste on-chain liquiditeit. Stablecoins worden er volop gebruikt. En veel partijen hebben hun tooling, compliance en rapportage al rondom Ethereum gebouwd. Als je als grote bank wil testen met echte vraag, dan wil je niet op een eiland zitten. Dan wil je in de grootste haven liggen.

Ethereum koers: waarom deze stap extra aandacht krijgt

De markt leest dit soort nieuws als een signaal. Niet omdat dit fonds meteen “ETH koopt” en daardoor de koers omhoog duwt. Maar omdat het laat zien dat instellingen Ethereum steeds vaker zien als infrastructuur. Niet als hype, maar als rails waar je echte financiële producten over laat lopen.

Daar komt nog iets bij. In de Ethereum ETF netflow chart van SoSoValue zie je dat er weer instroom is aan het begin van het jaar. Dat helpt het sentiment. Als ETF stromen aantrekken terwijl grote partijen producten op Ethereum bouwen, dan voelt dat voor veel beleggers als een dubbele rugwind. En daarom staat Ethereum bij velen op de lijst met welke crypto’s gaan stijgen.

Wat gaat Ethereum doen richting januari?

Kan ETH in januari al richting $10.000? Eerlijk is eerlijk, dat is een pittig doel in zo’n korte periode. Daarvoor heb je niet alleen goed nieuws nodig, maar ook echt momentum op de grafiek. En vooral een markt die bereid is om risico te nemen.

Op de weekgrafiek staat Ethereum nog boven de 200 EMA. Veel traders zien dat als een soort grens tussen “nog oké” en “pas op”. Zolang de koers daarboven blijft, blijft het grotere plaatje vaak positief. Ook laat de Auto Fibonacci Extension zien dat hogere niveaus technisch “in beeld” kunnen komen als een trend doorzet. Dat betekent niet dat het gaat gebeuren, maar wel dat traders zulke levels serieus nemen. Dit zie je ook terug in de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Waarom stijgt Ethereum vaker bij dit soort institutioneel nieuws?

Omdat het draait om vertrouwen en adoptie. Als een naam als JPMorgan publiek kiest voor Ethereum, dan denken veel partijen dat dit geen hobby meer is. Dan wordt het makkelijker om intern bij andere banken en fondsen “ja” te krijgen.

De markt gaat nu vooral letten op het vervolg. Komt er meer volume in dit fonds? Gaan tokens ook gebruikt worden als onderpand in andere on-chain flows? Volgen andere grote banken dit voorbeeld? Als dat gebeurt, dan kan dit moment achteraf voelen als een startschot.

Voor de korte termijn blijft het simpel. De Ethereum koers zal pas echt versnellen als er meer geld instroomt en de grafiek meewerkt. Dit Ethereum nieuws helpt vooral het sentiment. Het maakt de kans groter dat kopers weer durven. Maar $10.000 in januari vraagt om een perfecte storm van instroom, hype en technische doorbraak. Wel is het positief dat ETH zijn demand zone vasthoudt en dat het lijkt dat de Ethereum koers nu los komt van Bitcoin.

