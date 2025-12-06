Analisten van JPMorgen zorgen opnieuw voor reuring op de crypto markt. Volgens analyses van hen kan Bitcoin op de lange termijn namelijk richting de $170.000 stijgen. Het rapport verscheen op een moment waarop de markt zoekende is naar richting, en juist daarom krijgt deze voorspelling zo veel aandacht. De bank ziet duidelijke tekenen van herstel, toenemende institutionele instroom en een markt die zich aanpast aan nieuwe macro-economische omstandigheden. Maar de vraag blijft: hoe realistisch is zo’n prijsdoel? En zou Bitcoin daadwerkelijk weer kunnen stijgen?

JPMorgan ziet ruimte voor een grote BTC rally

JPMorgan’s analyse, die meteen werd gedeeld door meerdere financiële nieuwsplatforms, benadrukt dat het herstel van Bitcoin wordt gedreven door een combinatie van strategische investeringsflows en het stabiliseren van risicovolle markten. De bank stelt dat de groeiende interesse van institutionele beleggers opnieuw een belangrijke katalysator kan vormen. Het rapport refereert aan eerdere cycli waarin Bitcoin na periodes van consolidatie een sterke impuls kreeg zodra macro-druk afnam.

Volgens de analisten versterkt elke nieuwe macro-ontspanning de kans dat Bitcoin kan reageren zoals in eerdere bull runs. Vooral de veerkracht van BTC-ETF’s speelt hierbij een grote rol. Ondanks recente uitstroommomenten blijft de totale instroom sinds de lancering indrukwekkend. Dit is een teken dat de adoptie van Bitcoin in traditionele financiële markten structureel toeneemt.

De belangrijkste boodschap van het team van analisten dat wordt geleid door Nikalaos Panigirtzoglou is dat de markt niet moet kijken naar de dagelijkse volatiliteit, maar naar de manier waarop institutionele partijen blijven toetreden. Dat is volgens hen de basis voor een lange termijn weg richting die $170.000.

Waarom komt deze bullish voorspelling nu?

De timing van deze uitspraak is overigens opvallend, want de markt bevindt zich momenteel in een fase waarin zowel bulls als bears argumenten hebben. De Bitcoin koers beweegt al weken tussen cruciale steunzones en heeft moeite om overtuigend boven de $90.000 te blijven. Toch ziet de bank juist hierin juist bewijs van kracht: elke keer wanneer de koers onder druk staat, wordt er opnieuw ondersteuning gevonden.

Daarnaast spelen de bredere macro-omstandigheden een rol. De verwachting dat centrale banken in de komende kwartalen renteverlaging doorvoeren, kan de risicobereidheid verhogen. Historisch gezien profiteert Bitcoin sterk van periodes waarin liquiditeit toeneemt en traditionele markten versoepelen. JPMorgan koppelt dit aan de observatie dat investeerders steeds beter lijken te begrijpen hoe Bitcoin zich gedraagt tijdens cyclische economische bewegingen.

Een ander element dat zwaar meeweegt, is de verdere institutionele adoptie. Grote vermogensbeheerders blijven kapitaal verplaatsen naar digitale activa, terwijl bedrijven Bitcoin steeds vaker opnemen als strategisch onderdeel van hun balans. Hierdoor ontstaat een fundament dat significant verschilt van eerdere cycli. BTC is nu een structureel onderdeel van de financiële wereld. Het is niet langer alleen een speculatief ding voor online traders, en dat maakt een wereld van verschil.

Wat moet er gebeuren voordat Bitcoin echt stijgt?

Ondanks de positieve vooruitzichten benadrukt JPMorgan dat er zeker ook nog obstakels zijn. De bank waarschuwt dat macro-schokken, geopolitieke onzekerheden of afwijkende inflatiecijfers opnieuw druk kunnen zetten op risicovolle activa. Een sterkere dollar of stijgende rentes kunnen bijvoorbeeld tijdelijk institutionele instroom afremmen, omdat kapitaal dan naar deze veiligere markten verschuift. Hierdoor blijven de steunniveaus van Bitcoin van enorm belang, zolang de token hierboven weet te blijven, blijft een herstel van de koers op tafel.

De bank benadrukt daarnaast dat strategie en consistentie bij beleggers essentieel blijven. Bitcoin kan sterke weken hebben waarin de koers flink zal stijgen, maar ook abrupte dalingen. Deze volatiliteit is echter wel een essentieel onderdeel van de weg naar de hogere koersen waar de bank het over heeft. JPMorgan stelt dat het doel van $170.000 vooral plausibel wordt zodra de markt opnieuw momentum opbouwt in de richting van een nieuwe fase van adoptie en instroom.

Het sentiment blijft dus wat gemengd: de lange termijn ziet er sterker uit dan ooit, maar de korte termijn vraagt om wat voorzichtigheid. De komende weken zullen bepalend worden voor de vraag of Bitcoin zijn opwaartse trend kan hervatten. Voor investeerders die verder willen kijken dan Bitcoin, maar wel in het Bitcoin ecosysteem willen blijven, zijn er daarnaast nieuwe initiatieven die profiteren van de ontwikkelingen rondom de cryptomunt. In de volgende sectie bespreken we een van deze veelbelovende projecten, Bitcoin Hyper.

