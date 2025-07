Kan de XRP koers $7 of $10 bereiken als Bitcoin stijgt naar $200k?

Na een roerige week voor crypto, ditmaal in positieve zin, dromen investeerders over wat er in het verschiet ligt. Vooral over Ripple wordt flink gespeculeerd, omdat die koers tekenen vertoont van een mogelijke verdubbeling. Investeerders die XRP al sinds vorig jaar holden kijken met smart naar dit vooruitzicht, maar willen natuurlijk niet te lang wachten met verkopen. We analyseren de XRP en BTC koersen, om die ene vraag te beantwoorden: kan Ripple 10 euro worden?

Ripple koers is eindelijk uit patroon gebroken

Sinds begin dit jaar volgde XRP het zogeheten symmetrische driehoekspatroon, maar deze maand is de koers naar boven uitgebroken. Met een stijging van ruim 22% in de afgelopen 7 dagen en ruim 60% vergeleken met een maand geleden komt XRP goed mee met de bull market. De altcoins leiden deze run, en Ripple staat aan het front met Ethereum. Dit resulteerde in een nieuwe all-time high van $3,65 die niet lang stand lijkt te gaan houden.

Bron: TradingView

Sinds XRP de $3 grens heeft doorbroken lijkt het hek van de dam. Dit was namelijk een barrière voor gestage groei, dankzij het patroon waar Ripple zich in bevond. Nu is dit echter een belangrijk support level, en is het cruciaal dat dit behouden wordt. Het ziet ernaar uit dat dat voorlopig gaat lukken, gezien de bull run. Volgens technische analyse is $4,10 een reëel doel als XRP de komende tijd boven $3 kan blijven.

Bitcoin stijgt niet mee, wat betekent dit voor XRP?

Waar altcoins flink stijgen, blijft BTC deze week achter. Op moment van schrijven gaat Bitcoin voor min of meer dezelfde prijs als een week geleden. Maar indien BTC uiteindelijk weer momentum vindt, kan dit de markt potentieel verder helpen. Nu nemen altcoins het voortouw en wordt er gespeculeerd wat haalbaar is als de Bitcoin koers bijtrekt.

Ripple kan volgens een Fibonacci extensie een mogelijke prijs van $4,66 behalen. Dit zou kunnen uitgroeien tot $5 als Bitcoin de bull trend volgt. Volgens analist Lark Davis kan XRP voor het einde van het jaar $7 halen, mits de Bitcoin all-time high dan rond de $200.000 hangt. Op de korte termijn is het echter opletten op de XRP koers als deze richting $3 zakt. In dat geval is het van groot belang dat Ripple hierboven blijft. Gezien de institutionele interesse in crypto utility en adoptie nog nooit zo hoog is geweest, lijkt XRP bullish te blijven.

Over utility gesproken: Best Wallet Token

Waarschijnlijk heb je er al van gehoord, Best Wallet is een van de veiligste wallets met 250.000 maandelijkse gebruikers. Het ecosysteem wordt binnenkort flink uitgebreid met de lancering van de Best Token (BEST). Deze token voegt veel utility toe en is nog maar het begin van enorme stappen voor Best Wallet. Een mooi voorbeeld van de utility van Best Token: alleen het holden van BEST brengt al voordelen met zich mee.

Zo krijg je onder andere als eerste te weten over nieuwe projecten. Daar komt bij dat je vervroegde toegang kunt krijgen tot nieuwe presales. Ook krijg je als holder zeggenschap in de ontwikkelingen van het ecosysteem en geniet je van lagere transactiekosten op de aanstaande beurs van Best. Met de Best Wallet app kan je aan presales deelnemen zonder dat je je wallet hoeft te koppelen aan externe websites.

Wat ook op de planning staat is het introduceren van een betaalkaart, onder de naam Best Card. Hiermee kan je bijvoorbeeld in de winkel betalen met je favoriete crypto dankzij ondersteuning van ruim zestig blockchains. Dit ligt allemaal in het verschiet, maar nu zit Best Token nog in de presale fase. Als je nog geen gebruiker bent van het Best Wallet ecosysteem, is dit een goed moment om in te stappen. Volg onderstaande link naar de officiële website.

Ontdek de Best Token (BEST) presale