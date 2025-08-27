Bitwise heeft in de Verenigde Staten als eerste een aanvraag ingediend voor een spot Chainlink ETF, een stap die komt op een moment dat institutionele beleggers meer interesse tonen in altcoins die verder gaan dan Bitcoin en Ethereum.

Volgens de documenten bij de toezichthouder moet de ETF directe blootstelling bieden aan Chainlink (LINK), het netwerk dat bekendstaat om zijn oracles die externe data naar blockchains brengen. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk geopend voor gereguleerde producten die zich richten op de infrastructuur van de cryptomarkt.

Waarom juist Chainlink?

Chainlink is de afgelopen jaren een cruciaal onderdeel van DeFi geworden. Het verbindt blockchains met externe gegevens zoals prijzen, sportuitslagen en weersinformatie.

Deze data zorgt dat slimme contracten betrouwbare input gebruiken buiten hun netwerk. Dat is essentieel voor financiële applicaties en andere complexe systemen.

Met honderden integraties in DeFi en traditionele instellingen geldt Chainlink nu als onmisbare infrastructuur.

Dat Bitwise dit project kiest voor de eerste altcoin ETF benadrukt technologische waarde en adoptie, niet alleen marktkapitalisatie.

Koersreacties en verwachtingen

De aankondiging zorgde vrijwel direct voor speculatie over een mogelijke bull run voor LINK, aangezien eerdere ETF-goedkeuringen zoals die van Bitcoin en Ethereum leidden tot een sterke instroom van kapitaal en toegenomen vertrouwen in de markt.

Hoewel de aanvraag nog niet is goedgekeurd, zien analisten dit als een duidelijk signaal dat altcoins met een bewezen trackrecord ook in beeld komen voor gereguleerde investeringsproducten.

LINK beweegt al langere tijd rond belangrijke technische niveaus en een positieve beslissing van de toezichthouder zou de liquiditeit vergroten, de reputatie van Chainlink als toonaangevend oracle-netwerk verder versterken en de vraag structureel kunnen verhogen.

Institutionele kapitaalstromen

De aanvraag van Bitwise sluit aan bij een bredere trend waarbij fondsen steeds vaker naar andere cryptocurrencies kijken dan alleen Bitcoin en Ethereum. Sinds de goedkeuring van meerdere Bitcoin- en Ethereumproducten is duidelijk dat institutioneel kapitaal zich niet langer uitsluitend richt op de grootste namen.

Maar ook op innovatieve projecten die een duidelijke rol spelen in het ecosysteem.

Voor beleggers betekent dit toegang tot diversificatie via gereguleerde kanalen, wat de volwassenheid van de sector onderstreept en laat zien hoe snel de markt zich ontwikkelt.

Waar enkele jaren geleden retailhandelaren het speelveld domineerden, zijn het nu de grote fondsen en institutionele partijen die voor verschuivingen in liquiditeit en vertrouwen zorgen.

Nieuwe projecten krijgen aandacht

Terwijl gevestigde namen zoals LINK de weg vrijmaken voor institutionele adoptie, ontstaat er ook ruimte voor jongere projecten die inspelen op andere behoeften van gebruikers.

Te midden van deze verschuiving richting gebruiksgemak trekken nieuwe altcoins de aandacht door oplossingen te bieden die toegankelijkheid en veiligheid combineren.

