Verwachtingen voor Ethereum zijn optimistischer geworden nadat de grootste altcoin boven het level van $4000 steeg. Hierdoor speculeren marktexperts of ETH naar $15k kan gana in deze cycle.

Ethereum koers stijgt boven $ 4000 koerslevel

De koers van Ethereum is de afgelopen weken fors gestegen. Aan het begin van augustus stond de koers van ETH nog op $ 3350. Momenteel wordt ETH rond $ 4400 verhandeld en wist het eerder deze week een nieuwe lokale top van $ 4800 te bereiken.

Het momentum lijkt terug te keren richting Ethereum. De afgelopen twee jaren bleef de grootste altcoin hangen in een range tussen $ 2000 en $ 4000. De stijging boven het koerslevel van $ 4000 is een belangrijk kantelpunt voor de koers van ETH.

De stijging komt vooral voort vanuit kapitaalinstroom in de Ethereum-ETF’s. Instituties en bedrijven hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid gekregen om te investeren in ETH, zonder dat ze deze Ethereum zelf in bezit hoeven te hebben.

Daarnaast is het ook mogelijk om ETH te staken via de ETF. Dit levert een passieve rente op voor investeerders, waardoor de interesse in Ethereum lijkt toe te nemen.

Sinds 2016 is Ethereum een van de grootste crypto projecten binnen de crypto sector. We hebben de activiteit in DeFi (Decentralized Finance) zien toenemen op de Ethereum blockchain.

Crypto analisten zien de activiteit op de Ethereum blockchain in de komende jaren alleen maar toenemen. Dit zou uiteindelijk ook kunnen resulteren in een stijgende ETH koers waarbij een koers van $ 15,000 bereikt wordt in de komende jaren.

Ethereum koers analyse

De afgelopen maanden is de koers van Ethereum flink gestegen en heeft het een inhaalslag op Bitcoin weten te maken. Sinds juni heeft de altcoin een stijging van meer dan 120% weten te maken.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van ETH over de afgelopen maanden zien. Wat opvalt is dat de altcoin hogere toppen en hogere bodems weet neer te zetten, wat aangeeft dat ETH zich in een stijgende trend begeeft.

Er liggen een aantal belangrijke koerslevels waar ETH mogelijk support kan vinden bij een correctie. De lokale bodem ligt rond $ 3350. Bij een daling kan ETH hier mogelijk support vinden. Daarnaast ligt rond $ 2400 een belangrijk koerslevel waar ETH ook support kan vinden.

Momenteel wordt ETH rond $ 3400 verhandeld en ligt er een resistance level rond $ 4800, waar ETH eerder deze week verhandeld werd. De all time high ligt net iets onder $ 5000 en zal vermoedelijk deze week of volgende week bereikt worden.

