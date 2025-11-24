Het jaar 2026 wordt een keerpunt voor crypto ETF’s. Bitwise CIO Matt Hougan voorspelt meer dan 100 nieuwe lanceringen, waaronder langverwachte ETF’s voor XRP, Solana en Chainlink. De vraag is welke van onze lijst beste altcoins het meeste kapitaal trekt de komende tijd.

Bitwise ziet explosie aan crypto ETF’s komen in 2026

Matt Hougan verscheen deze week op CNBC met stevige voorspellingen. De Bitwise CIO gebruikte de term “ETF-palooza” voor wat er staat te gebeuren. Volgens hem komen er volgend jaar ruim 100 nieuwe crypto fondsen op de markt.

Bitwise CIO Matt Hougan on CNBC: 2026 = ETF-palooza”

100+ new crypto ETFs coming $XRP ETF imminent → $1B+ inflows expected fast

Index-based crypto ETFs to follow Institutional adoption accelerating. pic.twitter.com/NVac2oeUaW — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) November 19, 2025

Het XRP ETF staat bovenaan zijn lijstje. Hougan rekent op meer dan $1 miljard aan instroom kort na de lancering. Dat is behoorlijk optimistisch, maar niet onrealistisch gezien de honger van institutionele beleggers naar gereguleerde crypto toegang.

Daarnaast verwacht hij index-fondsen die meerdere tokens bundelen. Dit maakt het voor traditionele vermogensbeheerders een stuk eenvoudiger om breed in crypto te stappen zonder per token een beslissing te hoeven maken. De Ripple koers zou daar flink van kunnen profiteren.

Onze XRP koers analyse van de dag – cyclus toont nieuw patroon

We zien iets interessants gebeuren op de maandelijkse XRP chart. Historisch gezien deed Ripple drie keer een rally van rond de 1000%. Denk aan die wilde stijgingen in 2017 en 2021. Maar nu lijkt het patroon te veranderen.

In plaats van die extreme duizend procent sprongen, zien we nu bewegingen van ongeveer 500%. De eerste wave zou al achter de rug kunnen zijn. Als deze analyse klopt, staan er mogelijk nog twee vergelijkbare bewegingen te gebeuren voordat deze cyclus afloopt.

Dit is eigenlijk positief nieuws. De percentages zijn lager dan vroeger. Maar 500% is nog steeds een verdrievoudiging van je investering. En het wijst op meer volwassen marktgedrag, wat institutionele beleggers juist aanspreekt, en de XRP koers verwachting voor eind 2025 en begin 2026 weer een stuk positiever maakt.

Solana en Chainlink in de running voor crypto ETF status

De Solana koers heeft andere troeven. Het netwerk draait razendsnel en blijft goedkoop, zelfs tijdens piekdrukte. Dat soort technische prestaties vallen op bij professionele partijen die naar schaalbaarheid kijken.

Chainlink speelt weer een heel ander spel. Als je DeFi gebruikt, loop je vrijwel gegarandeerd tegen Chainlink oracles aan. Die infrastructurele rol maakt het interessant voor ETF providers die willen inzetten op “picks and shovels” tijdens de bull run.

Maar wie wint nu de ETF race? XRP heeft regulatoire helderheid na jaren juridisch gevecht. Solana scoort op pure techniek. Chainlink levert onmisbare diensten aan het hele ecosysteem. Het antwoord hangt af van wat institutionele partijen het zwaarst laten wegen.

Liquiditeit speelt ook mee. De Chainlink koers heeft minder handelsvolume dan XRP of Solana. Dat kan een factor zijn voor grote fondsen die in- en uitstappen zonder de markt te verstoren.

