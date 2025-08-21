De Chainlink koers heeft afgelopen week het hoogste punt in zeven maanden bereikt en wist op 18 augustus kort richting de $27 te stijgen. Hoewel de koers sindsdien licht is teruggevallen naar $25 – $26, blijft Chainlink een van de sterkste altcoins op de markt. Opmerkelijk is dat LINK op dit moment de enige cryptocurrency is in de top 15 die recent nog significante winst wist te boeken. Wat zit er achter deze rally, en wat zijn de vooruitzichten voor de komende weken?

Whales en on-chain activiteit

Een belangrijke motor achter de stijging van de LINK koers is de verhoogde activiteit van crypto whales. Uit gegevens van Lookonchain blijkt dat een enkele whale in vier dagen tijd maar liefst 1,29 miljoen LINK (ter waarde van $31 miljoen) heeft opgenomen van Binance. Dit is een duidelijk bullish signaal dat duidt op langetermijnaccumulatie.

🔗📈 Chainlink has remained a force among the altcoin pack, jumping above $26 for the first time in seven months. On-chain activity has been even more impressive than the price. 9,813 different $LINK addresses made at least one transfer on Sunday, and 9,625 new $LINK wallets were… pic.twitter.com/ePGjiBcSyl — Santiment (@santimentfeed) August 19, 2025

Ook on-chain activiteit wijst op toegenomen netwerkgebruik en interesse. Volgens Santiment werden op 17 augustus 9813 actieve adressen geregistreerd, gevolgd door de creatie van meer dan 9600 nieuwe wallets op 18 augustus. Dit maakt het de drukste 48 uur van het jaar voor Chainlink tot nu toe.

Daarnaast groeit de open interest van LINK futures razendsnel. Volgens CoinGlass is deze gestegen tot een recordhoogte van $1,5 miljard, een stijging van bijna 60% sinds begin 2025. Dit suggereert dat traders vertrouwen hebben in verdere opwaartse bewegingen van de token.

Institutionele integratie stimuleert Chainlink

De rally van Chainlink is niet alleen het gevolg van retail hype of whale speculatie, ook de fundamenten versterken. Steeds meer grote instellingen experimenteren met de oracle technologie van Chainlink als brug tussen traditionele financiële systemen en smart contracts.

The global financial system is adopting $LINK Swift

DTCC

Euroclear

Mastercard

Clearstream

Central Bank of Brazil

J.P. Morgan

Intercontinental Exchange (ICE)

UBS

Westpac

BNY Mellon

Citi

BNP Paribas

Franklin Templeton

Wellington Management

Fidelity International

U.S. Bank

Lloyds… pic.twitter.com/qNNqlLq1oZ — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 18, 2025

Volgens community liaison Zach Rynes zijn er inmiddels meer dan 30 financiële instellingen die Chainlink testen of implementeren. De lijst is indrukwekkend en bevat namen als SWIFT, Visa, Mastercard, JPMorgan, Citi, BNY Mellon, ICE, Euroclear en Clearstream. Ook centrale banken en kredietverstrekkers in Brazilië, Europa en Azië doen mee aan projecten.

Dit bevestigt de positie van Chainlink als infrastructuur voor RWA tokenization en communicatie tussen banken. Analisten stellen dat deze adoptie een sterke fundamentele basis legt voor verdere koersstijgingen in de komende kwartalen.

Technische analyse van steun en weerstand

Na het bereiken van de $26 zone lijkt de Chainlink koers momenteel daar te consolideren. Belangrijke steun ligt op $23,50, met daaronder een diepere support rond $21,90. Aan de bovenkant geldt $27,10 als eerstvolgende weerstand, gevolgd door $29,85. Dit is een niveau wat voor het laatst werd gezien in november 2023.

Een breakout boven $27,10 kan leiden tot een versnelde rally richting de psychologische grens van $30, zeker als volume op de spotmarkt en open interest verder toenemen. Aan de andere kant kan een doorbraak onder $23,50 het bullish momentum verstoren en ruimte bieden voor een terugval richting $21 of zelfs $19,60.

De RSI bevindt zich nog net onder de overbought zone, wat ruimte laat voor een nieuwe impuls zolang het momentum aanhoudt. Volume indicatoren en orderboek data suggereren voorlopig geen grote verkoopdruk, wat de consolidatiefase relatief gezond maakt.

Chainlink blijft een favoriet

De combinatie van whale accumulatie, hoge futures interest en institutionele adoptie geeft de Chainlink koersverwachting een solide fundament. Terwijl andere altcoins moeite hebben om nieuwe highs te vestigen, weet LINK zich duidelijk te onderscheiden met structurele groei en utility.

In een markt die steeds meer focust op use cases en ‘real-world integration’, positioneert Chainlink zich als de schakel tussen DeFi en traditionele markten. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen of LINK zijn momentum kan vasthouden en zich opmaakt voor een breakout richting $30.

