Mastercard, een belangrijke partner van Ripple, kondigt aan dat crypto een “nieuwe era van duidelijkheid en vertrouwen” ingaat. Deze uitspraak valt samen met groeiende speculatie dat XRP het verouderde SWIFT systeem kan vervangen, terwijl de Ripple koers zich technisch voorbereidt op een uitbraak.

Mastercard ziet nieuwe tijdperk voor crypto aanbreken

Een crypto expert deelt het nieuws dat Mastercard officieel stelt dat de crypto industrie een fase van verhoogde duidelijkheid en vertrouwen binnengaat. Dit is opmerkelijk omdat Mastercard al jaren samenwerkt met Ripple aan verschillende betalingsoplossingen.

De timing van deze uitspraak is interessant. Mastercard positioneert zich als voorstander van crypto adoptie op het moment dat traditionele financiële infrastructuur onder druk staat. Het bedrijf erkent daarmee dat blockchain technologie volwassen genoeg is geworden voor mainstream gebruik.

Deze steun van een betalingsgigant versterkt de geloofwaardigheid van XRP binnen de financiële sector. Als Mastercard zoveel vertrouwen toont in crypto, moeten andere banken en financiële instellingen dit serieus nemen. De uitspraak komt bovendien tijdens een enorme golf aan XRP ETF lanceringen, waarin institutionele interesse in de beste altcoins explosief groeit.

XRP koers bevindt zich in accumulatie fase

Onze technische analyse van de dag toont dat de XRP koers binnen een duidelijke trading range blijft bewegen. De recente bounce op het jaarlijkse support blok, met een wick naar $1,80, bevestigt dat deze zone stevig genoeg is.

Dit prijsgedrag wijst op een macro accumulatie fase. Tijdens deze periode stapelen grote partijen posities op zonder de prijs drastisch te bewegen. Het valt samen met de ETF era en een periode van sterke institutionele interesse in crypto assets.

De stabiele koersbeweging binnen de range is eigenlijk bullish voor de lange termijn. XRP houdt support terwijl het zich voorbereidt op de volgende beweging omhoog. Deze consolidatie creëert een stevige basis voor een doorbraak richting hogere niveaus.

Voor de XRP koers verwachting eind 2025 zijn meerdere factoren relevant. De combinatie van Mastercard’s positieve crypto uitspraken, groeiende SWIFT vervangingsgeruchten en sterke technische fundamenten positioneert Ripple goed. Als institutionele adoptie doorzet zoals nu het geval is, kan XRP profiteren van kapitaalstromen die op zoek zijn naar alternatieven voor verouderde systemen.

SWIFT vervanging wordt realistischer scenario

De geruchten over XRP als SWIFT vervanger zijn niet nieuw, maar krijgen nu meer gewicht. Mastercard’s statement over verhoogde duidelijkheid suggereert dat regulatoire obstakels afnemen. Dit maakt de weg vrij voor bredere blockchain adoptie in betalingen.

Ripple heeft al partnerships met meer dan 300 financiële instellingen wereldwijd. Het netwerk kan grensoverschrijdende transacties afhandelen in seconden voor fracties van de kosten die SWIFT rekent. Technisch gezien is XRP superieur aan het verouderde messaging systeem dat banken nu gebruiken.

De vraag is niet meer of blockchain betalingen mainstream worden, maar wanneer. Met Mastercard’s steun en groeiende institutionele interesse lijkt de transitie dichterbij dan ooit. XRP staat technisch en fundamenteel klaar om te profiteren van deze verschuiving.

