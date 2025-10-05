Kleine memecoins staan erom bekend tot de snelst opkomende crypto te kunnen behoren. Het Britse crypto weblog CoinCentral omschreef onlangs PepeNode als de volgende 100x crypto. Hoe waarschijnlijk is deze claim, kan de nieuwe crypto deze verwachtingen waarmaken? Tijd voor een neutrale blik op de token.

CoinCentral: PepeNode is de 100x crypto meme coin voor Q4

Op zoek naar de beste opkomende crypto voor dit moment kwam ons onlangs een artikel van de bekende crypto weblog CoinCentral onder ogen. In het artikel wordt enthousiast gesproken over PepeNode, een nieuwe meme coin die volgens het platform potentie heeft om x100 of zelfs x1000 te halen.

CoinCentral geeft diverse legitieme redenen aan waarom de nieuwe crypto inderdaad snel in waarde zou kunnen stijgen, alhoewel er ook risico’s aan de investering verbonden zijn. Kijken we wat verder, dan zien we echter dat het artikel een betaalde advertorial is. Waarschijnlijk heeft het platform betaald om aandacht van de CoinCentral redactie te krijgen.

Dit is een veelgebruikte strategie binnen de wereld van nieuwe crypto, die niet zozeer iets zegt over de daadwerkelijke potentie van de token. PepeNode heeft 15% van de tokenomics gereserveerd voor marketing.

Laten we daarom eens goed kijken naar de kansen en de risico’s die met Memecoins als PepeNode gepaard gaan: kan dit echt een sterk opkomende crypto zijn?

Memecoins kunnen exploderen in Q4

CoinCentral zet $PEPENODE neer als de beste memecoin voor Q4 van dit jaar. Dat wil zeggen dat het weblog verwacht dat de waarde van de token tussen oktober en eind december flink in waarde zal gaan stijgen.

Deze verwachting ligt in lijn met een meer algehele crypto verwachting, die ervan uitgaat dat er richting het einde van dit jaar een enorme run op altcoins zal ontstaan. Verschillende bullish factoren komen namelijk samen in de komende weken: uptober, het hoogtepunt van de Bitcoin halving cycle, renteverlagingen door de FED en een langverwacht altseason staan inmiddels voor de deur.

Altcoin MCap has been going through the biggest accumulation phase ever. Even during the 2017 and 2021 Altseason, the accumulation phase was over in 2-3 years. This shows that once a breakout happens, alts will pump like never before. Also Q4 has started which has been the… pic.twitter.com/Lk4SxrQId4 — Ito Shimotsuma (@ItoShimotsuma) October 1, 2025

De Japanse crypto expert Ito Shimotsuma voorspelt op basis van historische gegevens en de langdurige tokenaccumulatie van dit moment een ‘pump like never before’. Zoals altijd zullen kleinere cryptomunten zoals nieuwe memecoins de grootste resultaten leveren.

Dit is onder meer het geval geweest in Q4 van 2023 en Q4 van 2025, toen tokens als DogWifHat en BONK met tienduizenden procenten in waarde stegen.

Wat dat betreft, is de positionering van $PEPENODE, met een verwachte launch in Q4, ideaal om een potentiële x100 crypto te zijn.

Is $PEPENODE opkomende crypto dankzij utility?

$PEPENODE zal niet de enige nieuwe crypto zijn die in Q4 gelanceerd wordt, laat staan dat het de enige memecoin is. Verschillende concurrenten zullen net als $PEPENODE proberen een x100 crypto te worden. Hoe weet je in dit woud van nieuwe tokens welke crypto kopen verstandig is?

CoinCentral kijkt voor het antwoord op deze vraag met name naar de utility (gebruiksnut) van een token. Memecoins blinken hier doorgaans niet in uit, maar $PEPENODE vormt een uitzondering. Dit platform heeft namelijk een eigen mining-game opgezet, waarmee traders extra rendement op hun investering kunnen genereren.

In de game speel je een crypto miner (met Pepe the Frog avatar) in een serverruimte. Het doel van het spel is nodes (computers) aan elkaar te knopen om een zo hoog mogelijke hashrate te genereren. Hoe hoger de hashrate, hoe hoger je rendement. Met $PEPENODE kun je nieuwe nodes kopen en je serverruimte uitbreiden.

$PEPENODE tokens die je tijdens het spelen uitgeeft zullen voor 70% geburnt worden, de overgebleven tokens zullen in de ontwikkeling van het platform gestoken worden. Handig, want dit beperkt het aanbod en kan de koers van de token flink laten stijgen.

Je krijgt echte rendementen uitgekeerd bij de mining game, maar doet niet echt aan crypto mining. Alles wordt geregeld middels veilige smart contracts op de Ethereum blockchain. Dit is wel zo fijn, want zo heb je om een echt rendement te verkrijgen geen dure supercomputers nodig, en verbruik je ook geen extra stroom.

Deze vorm van utility geeft $PEPENODE meer potentie om de volgende 100x crypto te worden: het kan dankzij de eigen game andere memecoins outperformen.

Welke crypto kopen?

Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan het investeren in opkomende crypto’s als $PEPENODE. De claim dat een presale crypto 1000x zal halen komt immers slechts zeer zelden uit. Sterker nog, sommige tokens waarvan veel verwacht worden dalen na de lancering snel in waarde.

Veel meme coin traders hebben echter vaak wel interesse, mede door de FOMO die gecreëerd wordt dankzij advertorials zoals die in CoinCentral. Deze laten de FOMO onder veel traders groeien. Immers: in het verleden zijn vroege investeerders in PEPE en SHIB lachend miljonair geworden. Jij wil als trader niet de kans laten liggen om de volgende x100 crypto te kopen, hoe speculatief dit ook mag zijn.

Nieuwe cryptomunten hebben dankzij hun kleinere marktkapitalisatie ($PEPENODE zal met een marketcap van $35,1 miljoen gelanceerd worden) de potentie om tijdens Q4 veel grotere stijgingen neer te zetten dan bekende tegenhangers als Bitcoin en XRP. Tegelijkertijd zijn deze twee tokens, die waarschijnlijk ook in waarde zullen stijgen, veel beter bestand tegen grote crashes.

Welke crypto kopen verstandig is hangt dus met name af van je investeerdersstijl. Ga je voor veiligheid en ben je bereid een potentiële x100 crypto te laten lopen? Dan kun je het beste in de grootste altcoins stappen. Durf je een risico te nemen en mik je op grote rendementen? Dan is het zaak om volop in memecoins als $PEPENODE te stappen.

Nu naar de Pepenode presale