Meme coins zijn terug. In de afgelopen zeven dagen staat de sector ruim 4,2% hoger. Dat is beter dan een groot deel van de bredere cryptomarkt. Toch stijgt niet alles tegelijk. Sommige coins laten leven zien, andere blijven achter. In dit nieuws kijken veel traders naar de Dogecoin koers, Shiba Inu koers en Pepe koers om te bepalen wat nu de beste meme coin kan zijn, welke crypto kopen logisch is en vooral wat gaat Dogecoin doen in februari.

De markt kijkt eerst naar de Dogecoin koers

Dogecoin blijft de graadmeter van de meme coin markt. Als DOGE beweegt, volgt de rest vaak vanzelf. Op de grafiek zie je dat de koers de afgelopen maanden flink is afgekoeld. De scherpe daling in het najaar heeft een duidelijke bodem achtergelaten. Die zone fungeert nu als steun.

De koers beweegt daar net boven en dat maakt het spannend. Het is geen sterke uptrend, maar ook geen vrije val. De rode lijnen op de grafiek laten zien waar de verkopers eerder hard toesloegen. Daarboven ligt pas echte ruimte. Zolang DOGE onder die weerstanden blijft, bouwt de markt rustig op. De RSI staat rond de lage 40. Dat betekent dat de verkoopdruk afneemt, maar dat kopers nog niet domineren. Precies dit soort fases zorgen later vaak voor verrassingen. Tot nu is de beste crypto van 2026 RIVER dat een explosie boekt van 500%.

Shiba inu koers laat kleine bewegingen met groot effect zien

Bij Shiba Inu voelt alles gevoeliger. De Shiba inu koers heeft een enorme supply en dat maakt elke procent beweging meteen zichtbaar. Op de grafiek zie je meerdere mislukte pogingen om hoger te komen. Elke keer dat SHIB tegen een rode zone aanloopt, zakt hij weer terug.

De blauwe steunzones onder de huidige koers zijn daarom belangrijk. Zolang SHIB daarboven blijft, is er geen paniek. De RSI hangt net onder de 50, wat wijst op twijfel. Niet zwak, maar ook niet sterk. Dit is typisch een coin die pas beweegt als volume ineens aantrekt. Dat gebeurt vaak rond social media hypes of nieuws rond het ecosysteem. Zonder dat blijft SHIB vooral zijwaarts schuiven.

Pepe koers: snel vuur, snel rook

Pepe is de wildste van de drie. De Pepe koers staat bekend om korte, felle uitbraken. Op de grafiek zie je dat duidelijk. Snelle spikes omhoog, gevolgd door lange periodes van afkoeling. De laatste dump heeft een stevige steun achtergelaten. Daar ligt nu een vloer waar kopers eerder instapten.

Boven de huidige koers ligt een brede rode zone. Dat is het gebied waar eerdere rallies strandden. Als PEPE daar ooit doorheen breekt, kan het hard gaan. Maar zolang dat niet gebeurt, blijft het een coin voor korte ritten. De RSI rond de lage 40 laat zien dat de markt niet oververhit is. Dat geeft ruimte, maar geen garantie.

Beste meme coin: waarom het herstel niet gelijk loopt

De heropleving van januari voelt rommelig, en dat klopt ook. Geld stroomt eerst naar bekende namen. Dat zie je bij DOGE en deels bij PEPE. SHIB volgt pas later, of soms helemaal niet. Beleggers nemen minder risico dan tijdens echte bullfases. Ze kiezen liever de beste meme coin uit de lijst die al vaker een cyclus heeft overleefd.

Dat zie je ook terug op social media. Tweets met lijstjes van oude meme coin runs doen het goed. DOGE in 2021. SHIB in 2022. PEPE in 2023. Daarna komt altijd de vraag: wie is de volgende? Dat sentiment kan snel omslaan in koopdruk, maar net zo snel weer verdwijnen.

Welke crypto kopen?

De vraag welke crypto kopen hangt nu vooral af van timing. Meme coins draaien niet op fundamentals, maar op aandacht. De tweets die rondgaan, laten dat zien. Pepe duikt op in kunst en cultuur. Dogecoin maakt grappen met grote merken. Dat trekt ogen, geen zekerheid.

Pepe has emerged at Banksy's Walled Off Hotel in Bethlehem 🐸🕊️🎈 pic.twitter.com/3UK26ZSocO — Pepe (@pepecoineth) January 27, 2026

Wie instapt, moet dus weten waar hij zit. De grafieken geven duidelijke zones. Daarboven wordt het interessant. Daaronder wordt het gevaarlijk. Februari kan een sterke maand worden als de markt risk-on blijft. Maar één rode dag op Bitcoin kan alles weer stilleggen. Voor de liefhebbers hebben we ook een lijst samengesteld met de beste altcoins.

need to make a dog treat called DOGERITOShttps://t.co/ekIrYMGB8T — Dogecoin (@dogecoin) January 23, 2026

