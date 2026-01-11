2026 is opvallend begonnen voor de cryptomarkt, vooral binnen de wereld van de crypto meme. Terwijl veel grotere coins nog zijwaarts bewegen, trekken meme coins opnieuw de aandacht.

Volgens analisten zijn er drie namen die er deze maand echt uitspringen als opkomende crypto om in de gaten te houden: BRETT, BONK en Maxi Doge. Ze hebben actieve communities, veel handelsvolume en een verhaal waar beleggers op aanslaan. Tegelijk blijft dit een marktsegment waar het sentiment allesbepalend is.

Waarom opkomende crypto memes weer populair zijn

Nu het marktsentiment iets verbetert, durven beleggers weer meer risico te nemen. Dat zie je vaak als eerste terug bij meme coins. Ze leven van aandacht, sociale media en community-hype. Dat geldt niet alleen voor nieuwe projecten. Ook bekende namen kunnen ineens weer opduiken. Zo kreeg Dogecoin recent opnieuw aandacht, nadat House of Doge een samenwerking met Japan aankondigde. Zulke momenten zorgen ervoor dat beleggers massaal kijken naar trending crypto, in de hoop net op tijd mee te liften.

Looks Like Meme Coins WILL Live Into 2026! https://t.co/aBEZ1m406T pic.twitter.com/xWQnne6Vwn — Tim Warren (@TimWarrenTrades) January 2, 2026

BRETT blijft een crypto meme om scherp te volgen

BRETT is op dit moment een van de meest besproken crypto memes. Begin januari schoot de coin omhoog, vooral door toenemende activiteit binnen de community en meer liquiditeit op decentrale exchanges. Ook de bredere zichtbaarheid via meerdere blockchains helpt mee.

Technisch gezien zit BRETT wel rond een lastig punt. Eerdere stijgingen in de koers strandden vaak bij vergelijkbare niveaus, waarna winstnemingen volgden. Toch geldt: zolang het volume hoog blijft en het sentiment positief is, blijft BRETT een crypto om in de gaten te houden deze maand.

BONK profiteert van Solana, maar risico blijft

BONK duikt deze maand bij veel traders op als een van de opvallendere meme coins. Dat heeft veel te maken met de link met Solana, waar transacties snel en goedkoop zijn en speculatie makkelijk op gang komt. Die dynamiek zie je terug in de koers, die de afgelopen tijd flink in beweging was.

Tegelijk waarschuwen indicatoren voor mogelijke oververhitting. BONK handelt dicht bij niveaus waar eerder correcties begonnen. Dat maakt het een typische meme coin: aantrekkelijk bij momentum, maar gevoelig voor snelle omkeringen. Hetzelfde zie je vaak bij coins die in lijstjes met beste meme coins opduiken.

Maxi Doge als opkomende crypto met herkenbaar verhaal

Maxi Doge wordt steeds vaker genoemd als een opvallende opkomende crypto binnen het meme-segment. Maxi Doge ($MAXI) past in die nieuwe generatie meme coins die inzet op transparantie en een hechte community, in plaats van alleen snelle hype. Tijdens de presale is Maxi Doge beschikbaar tegen een vaste instapprijs. Door het herkenbare verhaal en de actieve achterban zien sommige beleggers dit als een interessante crypto meme om in januari 2026 in de gaten te houden.

De coin wint snel terrein op sociale platforms en laat stijgend handelsvolume zien. Dat maakt Maxi Doge volgens veel beleggers een crypto meme om in de gaten te houden in januari 2026. Net als bij andere meme coins geldt wel: het succes blijft sterk afhankelijk van sentiment.

Wat maakt deze top 3 anders dan eerdere meme-runs?

In tegenstelling tot eerdere meme-runs, die vaak draaiden om korte pieken zonder vervolg, proberen BRETT, BONK en Maxi Doge meer te zijn dan een tijdelijke hype. Ze combineren zichtbaarheid met liquiditeit en bredere adoptie, waardoor ze langer relevant proberen te blijven. Toch blijven het risicovolle assets. Binnen de top 3 crypto memes kan het sentiment razendsnel omslaan.

Daarom kiezen sommige beleggers ervoor om meme coins te combineren met andere projecten. Wie dat doet, kijkt vaak ook naar beste altcoins, om wat meer balans in de portefeuille te brengen.

Vooruitblik: kansen én risico’s

Dat crypto memes nu volop aandacht krijgen, zegt vooral iets over het huidige sentiment. Meme coins leven van hype, sociale media en kuddegedrag. Wat vandaag hard gaat, kan morgen net zo makkelijk weer wegzakken.

Wie overweegt in te stappen, doet er goed aan om verder te kijken dan de hype alleen. Handelsvolume, activiteit binnen de community en hoe de markt zich breder ontwikkelt, geven vaak een eerlijker beeld. Dat bepaalt of iets blijft hangen, vooral een korte opleving blijft, of misschien uitgroeit tot een opkomende crypto.