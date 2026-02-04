De Dogecoin koers begint opnieuw een patroon te vormen dat veel traders bekend voorkomt. Wie terugkijkt naar 2020 ziet opvallende overeenkomsten met de huidige situatie. Ook toen leek DOGE lange tijd vergeten, vlak voordat de echte beweging begon.

Op de grafiek is te zien dat Dogecoin een duidelijke bodem heeft neergezet. Dat gebeurde terwijl andere markten juist hun piek bereikten.

Dogecoin nieuws wijst op verschuiving in kapitaal

Volgens recent Dogecoin nieuws vond de bodem plaats op het moment dat de dollarindex en goud hun top bereikten. Precies dat gebeurde ook in 2020. Destijds verschoof kapitaal langzaam van veilige havens naar risicovollere assets.

Diezelfde dynamiek lijkt zich nu opnieuw te ontwikkelen. Beleggers zoeken rendement en kijken weer naar memecoins. Ripple EU overname 2026 door nieuwe EMI licentie helpt ook mee. Dit zet direct de deuren van crypto open naar Europa, hierdoor kunnen meer mensen DOGE kopen.

Wat gaat Dogecoin doen als de geschiedenis zich herhaalt

De vraag wat Dogecoin gaat doen, hangt sterk samen met dit historische patroon. In 2020 volgde na de bodem een periode van zijwaartse beweging, gevolgd door een snelle versnelling omhoog.

Analisten verwachten dat Dogecoin opnieuw kan profiteren als de dollar en goud stabiliseren. Dat creëert ruimte voor risico en meer beleggingen. Op zulke momenten kijken beleggers eerst naar de beste memecoins, omdat daar veel kansen op hoge rendementen zijn.

Crypto technische analyse toont een duidelijke bodem

Vanuit een technisch oogpunt is de opzet helder. Dogecoin testte meerdere keren hetzelfde prijsgebied en wist daar stand te houden. Dat wijst op sterke koopinteresse rond de huidige zone van $0,10.

Gegevens van Yahoo Finance laten zien dat zolang deze bodem intact blijft, het bullish scenario geldig blijft. Breekt die zone niet, dan blijft de weg omhoog open. De MACD die recent een cross heeft gemaakt, geeft een bevestiging voor dit signaal.

Een belangrijk onderdeel van dit scenario is dat zowel de dollarindex als goud zijwaarts bewegen. Dat was ook het geval in 2020. Zodra die markten hun richting verliezen, stroomt kapitaal vaak richting crypto.

Dogecoin profiteert hier extra van, omdat het snel sentiment aantrekt. Kleine verschuivingen kunnen grote bewegingen veroorzaken.

Koersdoelen bij een herhaling van het patroon

Als het patroon zich volledig herhaalt, liggen koersdoelen tussen $0,20 en $0,30 in beeld. Dat zijn geen willekeurige niveaus, maar zones waar eerder sterke reacties plaatsvonden. Deze beweging zou passen bij een altcoin rotatie.

$Doge/weekly#Dogecoin has touched the base again, setting a massive bull run ahead 🔥 pic.twitter.com/Vwj1jDvb7H — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) February 4, 2026

Vooral memecoins lopen vaak voorop in zulke fases. De belangrijkste steun ligt rond $0,10. Zolang Dogecoin daarboven blijft, blijft de verwachting positief. Een duidelijke doorbraak onder dat niveau zou het scenario vertragen.

Voorlopig houden kopers deze zone stevig vast. Dat geeft vertrouwen aan traders die vooruitkijken.

De beste meme coins profiteren van het sentiment

Voor veel beleggers blijft DOGE de beste memecoin om op te letten. Niet alleen vanwege de historie, maar ook door de liquiditeit en herkenbaarheid. Wanneer het sentiment draait, is Dogecoin vaak een van de eersten die beweegt.

Dat maakt het extra interessant in deze fase. Zodra Bitcoin stabiliseert en grote markten rustiger worden, zoeken beleggers risico. Memecoins en de beste altcoins bieden dan vaak het hoogste rendement op korte termijn. Dat verklaart waarom Dogecoin opnieuw in beeld komt en waarom traders het 2020 script serieus nemen.

Maxi Doge speelt in op het draaiende sentiment

Projecten zoals Maxi Doge spelen in op de aandacht voor memecoins. Door te focussen op community, utility en beloningen proberen ze mee te liften op dit sentiment. Maxi Doge positioneert zich precies daar waar het sentiment weer draait.

Terwijl traders opnieuw risico durven nemen, richt Maxi Doge zich op maximale zichtbaarheid, community energie en beloningen voor vroege supporters. Het project leunt bewust op de memecoin cultuur, maar koppelt dit aan een duidelijke tokenstructuur en utility.

