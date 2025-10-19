Na een van de zwaarste verkoopgolven van het jaar (goed voor ruim $20 miljard aan marktschade) blijft Michael Saylor overtuigd van zijn missie. Hij vindt nog altijd dat Bitcoin de toekomst van geld is. Terwijl de BTC koers kortstondig daalde tot ongeveer $110.000, reageerde Saylor op X met slechts drie woorden: ‘Don’t stop believin’. De markt bloedde, maar zijn vertrouwen bleef onveranderd.

MicroStrategy blijft vasthouden aan Bitcoin

Strategy bezit inmiddels meer dan 640.000 BTC, met een gemiddelde aankoopprijs van $66.000 per coin en een totale waarde van ruim $71 miljard. Ondanks een papieren verlies van $6,4 miljard blijft het bedrijf nog steeds in de plus met meer dan $24 miljard aan ongerealiseerde winst. Dat maakt Strategy niet alleen de grootste institutionele holder van Bitcoin, maar ook het gezicht van de HODL-mentaliteit binnen de cryptowereld.

Michael Saylor ziet Bitcoin als een structureel alternatief voor fiatgeld. Zijn 42/42 plan ($42 miljard in aandelen, $42 miljard om extra BTC te kopen) is erop gericht om de balans van zijn bedrijf volledig te verankeren in digitale reserves. Hij benadrukt dat ’tijdelijke correcties geen reden zijn om het geloof te verliezen, maar momenten om te accumuleren’.

Bitcoin crash of gezonde correctie?

De recente Bitcoin crash kwam na de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importtarieven op China. Kort daarna werden meer dan 1,6 miljoen handelsposities geliquideerd. Toch beschrijven analisten het niet als een breuk in de trend, maar als een noodzakelijke reset.

There are almost 40% more public companies holding bitcoin today than there were 3 months ago. Companies Are Buying Bitcoin, Q3 2025 Edition: pic.twitter.com/R6m1kyaP0H — Bitwise (@BitwiseInvest) October 14, 2025

Jonathan Man van Bitwise Investments noemde het ‘de ergste liquidatie in de geschiedenis van crypto, maar uiteindelijk positief’. Hij stelt dat de leverage uit de markt is gespoeld, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe instroom via ETF’s en institutionele investeerders. Volgens hem kan de Bitcoin koers in 2025 herstellen richting $150.000 – $180.000, als de huidige kapitaalinstroom van meer dan $35 miljard per jaar aanhoudt.

Ook analisten van CoinDCX zien de recente correctie als een neutrale consolidatie. Met een RSI van 40-45 en dagelijkse volumes van $74 miljard signaleren zij een toename van koopinteresse, vooral onder institutionele partijen die de dip gebruiken om posities uit te breiden.

Wat gaat Bitcoin doen?

Wanneer Bitcoin stabiliseert, verschuift de aandacht vaak naar altcoins. Historisch gezien ontstaat er na een periode van BTC dominantie een rotatie van kapitaal richting projecten met andere use cases. Daarbij komt XRP vaak als eerste in beeld. Dankzij de juridische overwinning van Ripple op de SEC en de toenemende kans op een XRP ETF groeit de interesse van institutionele beleggers.

De vraag die nu boven de markt hangt: wat gaat Bitcoin doen in het vierde kwartaal? Technisch blijft het bullish scenario overeind zolang de koers boven $100.000 blijft. De afnemende volatiliteit en toenemende ETF-instroom suggereren dat de bodem van de correctie mogelijk al is bereikt.

Voor Michael Saylor is dat slechts een aanvulling op zijn langetermijnvisie. “Bitcoin is geen investering, het is een evolutie van kapitaal”, zei hij eerder dit jaar. Zijn optimisme lijkt besmettelijk. Terwijl traders schrikken van volatiliteit, stapelen institutionele partijen hun posities verder op. En als de geschiedenis zich herhaalt, kan de crash van nu later worden herinnerd als het begin van de volgende bull markt. Eén waarin Bitcoin de toon zet en altcoins meeliften.

