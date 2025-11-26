Een recent Nasdaq rapport gooit een bom in de crypto wereld: de strijd om stablecoin dominantie tussen Ripple en Ethereum bepaalt mogelijk welke blockchain de komende jaren het hardst groeit. Met Citi Group die voorspelt dat stablecoins uitgroeien tot een multi biljoen dollar markt, staat er enorm veel op het spel. De XRP koers en Ethereum koers kunnen fundamenteel verschillend presteren afhankelijk van wie deze race wint.

Stablecoins: de volgende crypto frontier

Stablecoins zijn plotseling de heilige graal geworden voor institutionele crypto adoptie. Waar Bitcoin en Ethereum te volatiel zijn voor dagelijkse betalingen, bieden stablecoins de snelheid van blockchain met de stabiliteit van fiat. Citi Group schat dat deze markt kan uitgroeien tot meerdere biljoenen dollars, groter dan de huidige totale crypto marktkapitalisatie.

Dit verklaart waarom zowel Ripple als Ethereum zich positioneren als het fundament voor deze explosieve groei. Maar hun strategieën verschillen drastisch, en volgens het Nasdaq rapport heeft dat grote gevolgen voor Ripple koers versus waar Ethereum naartoe beweegt.

Ripple’s RLUSD: bedreiging voor XRP?

Het meest verrassende Ripple nieuws van dit jaar is de lancering van RLUSD, Ripple’s eigen stablecoin. Op papier klinkt dit bullish voor de XRP koers, meer Ripple producten betekent meer adoptie, toch? De realiteit is complexer.

Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) dienst gebruikte XRP traditioneel als bridge asset voor cross-border betalingen. Maar RLUSD kan exact dezelfde functie vervullen, zonder de volatiliteit van XRP: voor banken die nerveus zijn over crypto exposure is dit perfect.

Dit creëert een paradox. De Ripple stablecoin push kan succesvol zijn en banken massaal aantrekken, maar tegelijkertijd XRP’s primaire use case ondermijnen. Het Nasdaq rapport benadrukt dit risico: “Ripple’s stablecoin, RLUSD, could supplant XRP as the primary bridge asset”.

Voor XRP investeerders is dit zorgwekkend. De bullish thesis was altijd: meer banken gebruiken Ripple = meer vraag naar XRP = hogere koers. Maar als banken RLUSD gebruiken in plaats van XRP, valt die logica uit elkaar.

Ethereum’s stablecoin dominantie – Wat gaat Ripple doen?

Ethereum zit in een andere positie. In plaats van te concurreren met stablecoins, profiteert het netwerk ervan. Het leeuwenaandeel van USDC, USDT en DAI transacties, samen goed voor honderden miljarden aan dagelijks volume, gebeurt op Ethereum’s blockchain.

Elke stablecoin transactie op Ethereum vereist gas fees betaald in ETH. Dit creëert constante koopdruk op de Ethereum koers, ongeacht welke stablecoin wint. Als Tether groeit, profiteert Ethereum. Als Circle’s USDC domineert, profiteert Ethereum. Zelfs als RLUSD succesvol wordt en op Ethereum draait, profiteert Ethereum.

Het Nasdaq rapport benadrukt dit cruciale verschil: Ethereum functioneert als neutrale infrastructuur waar alle stablecoins kunnen floreren.

Daarnaast heeft Ethereum een verbrandingsmechanisme dat daadwerkelijk impact heeft. Bij elke transactie wordt een deel van de gas fee permanent uit circulatie gehaald. XRP heeft ook een verbrandingsmechanisme, maar de schaal is verwaarloosbaar. Het rapport stelt: “XRP burns a tiny fraction of a token per transaction, far too little to affect supply”.

De grote banken kiezen geen XRP

Een ander cruciaal inzicht uit het Nasdaq rapport: de meeste grote banken die RippleNet gebruiken, raken XRP niet aan. Ze kunnen de efficiëntie voordelen van Ripple’s technologie benutten zonder exposure aan een volatiel crypto asset.

Dit ondermijnt de hele investering thesis voor XRP. Als JPMorgan, HSBC en Deutsche Bank RippleNet adopteren, maar systematisch XRP vermijden, waar komt de vraag dan vandaan die de koers omhoog moet duwen?

Kleinere financiële instellingen met liquiditeitsproblemen gebruiken wel ODL met XRP, maar dit volume is te klein. En nu RLUSD beschikbaar is, hebben zelfs deze spelers een minder volatiel alternatief.

Kan XRP nog naar $5 in 2026?

De XRP koers staat momenteel rond $2,15, ver onder de all-time high van $3,65. Bulls claimen dat helderheid over regelgeving XRP naar $5 kan brengen in 2026. Maar het Nasdaq rapport suggereert dat dit onwaarschijnlijk is zonder fundamentele veranderingen.

Voor $5 XRP zou je massale ODL adoptie nodig hebben waar RLUSD niet kan concurreren, of nieuwe use cases die nu niet bestaan. De CBDC angle wordt vaak genoemd, maar concrete deals blijven uit.

Ethereum daarentegen heeft duidelijke katalysatoren. Als stablecoins naar een multi biljoen dollar markt groeien en Ethereum’s dominantie behoudt, vertaalt dat direct naar hogere gas fees en ETH verbrandingen. De Ethereum koers heeft een mechanistisch pad naar groei.

Conclusie: Ethereum wint de race

Het Nasdaq rapport maakt een overtuigend argument: Ethereum is beter gepositioneerd voor de stablecoin explosie dan XRP. Waar Ripple’s RLUSD mogelijk zijn eigen native token kannibaliseert, profiteert Ethereum van elke stablecoin die op zijn netwerk draait.

Dit betekent niet dat XRP waardeloos wordt. Cross-border betalingen blijven een valide use case. Maar voor lange-termijn investeerders die willen profiteren van multi biljoen dollar stablecoin adoptie. wijst alle data richting Ethereum. De stablecoin race bepaalt mogelijk de crypto hiërarchie voor het komende decennium.

