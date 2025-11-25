Grote Ripple whales hebben sinds augustus miljarden XRP ingekocht, wat het vertrouwen in de altcoin stevig versterkt. Nu de koers boven de cruciale $2-zone noteert, rijst de vraag: wat gaat de koers doen vandaag? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

Ripple whales kopen massaal: miljarden XRP gekocht

In een opvallend teken van vertrouwen zijn XRP whales bezig met een ongekende accumulatiegolf: sinds augustus hebben zij maar liefst 4 miljard tokens ingekocht. Het gaat om een van de grootste whale-bewegingen binnen de cryptomarkt dit jaar, wat wijst op sterk institutioneel geloof in de toekomstige waarde van XRP.

💥BREAKING: WHALES ARE QUIETLY SOAKING UP $XRP WHILE PRICE BLEEDS. MEGA BULLISH! pic.twitter.com/RVQhfOFS6b — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) November 23, 2025

Uit recente data komt een duidelijk patroon naar voren. Sinds eind augustus is het aantal adressen met tussen de 20 en 100 miljoen XRP gestegen van 159 naar 215. Dat is een forse toename in het mid-tier whale-segment en toont groeiend vertrouwen onder serieuze investeerders.

Deze accumulatie gebeurt niet willekeurig. De koopmomenten lijken zorgvuldig gepland, wat erop duidt dat grote marktpartijen de huidige koers zien als een aantrekkelijk instapniveau voor posities op de lange termijn. Toch lijkt ondanks de crash van afgelopen maand ook het technische plaatje nu te gaan verbeteren:

XRP koers hint op grote uitbraak

Wanneer we naar de historische XRP-grafieken kijken, blijkt dat het prijsgebied rond $2,00 een cruciale rol speelt. Voor de cyclus van 2025 had de altcoin langdurig moeite om deze zone te doorbreken. Na de uitbraak steeg XRP destijds door tot $3,50. Inmiddels test de koers opnieuw dezelfde weerstand. In de afgelopen 24 uur steeg XRP van $2,03 naar $2,26, waarmee het een krachtige dagelijkse candle bóven dit belangrijke niveau neerzette.

Volgens verschillende analisten is dit het gebied dat per se verdedigd moet worden om de opwaartse trend intact te houden. Analist Mikybull Crypto wijst in zijn gedeelde grafiek op de weekly op een mogelijke support-resistance flip: als XRP na een retest support vindt in de groen gemarkeerde zone, kan de opwaartse trend zich hervatten.

Ook analist Ali Martinez benadrukt de betekenis van de $2-grens. Volgens hem vormt XRP momenteel een steil stijgende en verbredende ‘broadening wedge’. Dit patroon kenmerkt zich door steeds hogere pieken binnen een uitbreidend kanaal. Als XRP deze formatie weet voort te zetten én de $2-support vasthoudt, ziet Martinez ruimte voor een stijging richting $5 à $6.

Kan XRP Bitcoin nog outperformen?

Analist Javon Marks bekijkt de situatie vanuit een andere invalshoek. Door het toenemende marktmomentum zou XRP Bitcoin qua koersprestatie nog steeds ruim kunnen overtreffen, mogelijk met zo’n 550%. Hij verwijst naar een eerdere rally waarin XRP vanaf $0,49 met 243% steeg naar $3,50. Marks stelt dat een vergelijkbare structuur XRP opnieuw in staat kan stellen om BTC met circa 600% te outperformen.

The quoted tweet showcases a successful visual of our prediction of $XRP outrunning Bitcoin by over 243%. In that period, XRP's price increased by over 570% from ~0.49 to $3.35+. Today, we bring to you a visual showcasing the potential for XRP to outrun BTC by OVER 600% THIS… https://t.co/qHyytahLZo pic.twitter.com/h7TPf3ROkt — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) November 2, 2025

Dus op de vraag wat XRP vandaag gaat doen is geen eenvoudig antwoord te geven, omdat de korte termijn nog sterk volatiel blijft. Toch oogt het grotere plaatje positief: zolang de koers boven de support van $2 blijft en whales blijven accumuleren, lijkt het lange termijnplaatje bullish.

