ChatGPT 5.2, het nieuwste model van OpenAI, heeft een koersvoorspelling gedaan voor XRP richting eind 2025. Ondanks optimistische fundamentals en groeiende institutionele adoptie, ziet het AI-model een opvallend gematigde koersontwikkeling. Volgens de crypto AI analyse blijft de XRP koers voorlopig gevangen tussen structurele weerstandsniveaus, met een realistisch doel van circa $2 in december 2025.

Crypto AI analyse ziet een bearish koers

De bevindingen van ChatGPT 5.2 sluiten aan bij een bekend patroon in de markt. Sterke fundamentals leveren niet altijd direct koersstijgingen op. Het model wijst erop dat positieve ontwikkelingen vaak al ruim van tevoren worden ingeprijsd. Wanneer daadwerkelijke instroom en handelsvolumes vervolgens achterblijven, ontstaat een fase van correctie of consolidatie.

Daarnaast speelt marktdynamiek een belangrijke rol. De XRP koers ondervindt al maanden weerstand rond de 50-daagse moving average, waardoor elke poging tot herstel snel vastloopt. Volgens de AI zal pas bij een overtuigende breakout boven $2,20 sprake zijn van een echte trendomslag. Tot die tijd blijft de koers vatbaar voor zijwaartse bewegingen.

XRP ETF’s en institutionele adoptie

De goedkeuring van XRP ETF’s heeft voor veel optimisme gezorgd, zeker nu ook institutionele partijen zich richten op Ripple voor internationale betalingen. Toch vertaalt adoptie zich niet automatisch naar onmiddellijke vraag naar het token zelf. Veel banken en betalingsverwerkers gebruiken XRP zonder zelf directe exposure aan te houden.

Volgens de AI-analyse blijft de groei van RippleNet (inclusief uitbreidingen naar cross-chain netwerken) belangrijk voor de langetermijnpositie van XRP. De echte impact op de koers volgt pas wanneer de institutionele partijen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de token.

Wat gaat Ripple doen in 2026?

Ripple lijkt zich in 2026 te concentreren op verdere integratie van zijn betalingsnetwerk binnen traditionele financiële systemen. Nieuwe partnerschappen in Azië en Zuid-Amerika worden gezien als belangrijke factoren. Toch benadrukt de crypto ai voorspelling dat de markt voorlopig meer bewijs wil zien. Vooral in de vorm van stijgende volumes en transacties voordat een nieuwe XRP rally kan plaatsvinden.

De AI voorspelt voor eind december 2025 een neutrale koers van $1,90 tot $2,15, met een bullish case tot $2,35 en een bearish scenario richting $1,75. Die inschatting wijst op een voorzichtige Santa rally, met optimisme richting de jaarwisseling, maar geen explosieve stijging.

Ripple blijft daarmee fundamenteel sterk gepositioneerd. Toch laat de crypto AI analyse van ChatGPT 5.2 zien dat markttechniek en gedrag voorlopig het belangrijkst blijven. Richting het begin van 2026 lijkt een strijd rond $2 het meest realistische scenario. Toch behoort XRP nog altijd tot de beste altcoins met potentie voor 2026.

