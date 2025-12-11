De crypto markt kijkt gespannen uit naar de lancering van de nieuwe 21Shares XRP ETF, die mogelijk morgen live gaat op de Cboe BZX Exchange. De goedkeuring door de exchange werd bevestigd in een officiële indiening bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) op 10 december 2025. Analisten spreken van een belangrijke mijlpaal voor Ripple (XRP), maar waarschuwen tegelijk voor overdreven verwachtingen.

ETF-goedkeuring voedt optimisme rond Ripple

De nieuwe XRP ETF voegt zich bij een groeiende lijst van aanbieders, waaronder Rex Osprey, Canary Capital, Franklin Templeton, Bitwise, Grayscale, en de producten van Volatility Shares en ProShares. Volgens analisten kan dit de liquiditeit en institutionele adoptie van XRP sterk vergroten.

XRP Army. Are you ready?🤝 — 21shares (@21shares) December 10, 2025

Toch blijft de koersreactie vrij beperkt. XRP handelt op dit moment rond $2,01, wat neerkomt op een daling van 7% ten opzichte van vorige week. De munt beweegt in een nauwe bandbreedte tussen $2 en $2,25, waarbij $2,20 als belangrijk weerstandsniveau wordt gezien. Een breakout daarboven zou volgens technische analisten ruimte kunnen creëren richting $2,50 of hoger.

Analisten zien potentieel voor 600% stijging

Volgens crypto analist Javon Marks ligt er een kans voor Ripple om Bitcoin te overtreffen in de volgende marktcyclus. Marks verwijst naar eerdere bull runs waarin XRP BTC met ruim 240% wist te verslaa. Deze rally leidde destijds tot een koersstijging van 570%.

"MORE THAN $14 FOR 1 XRP" ⚡️ When $XRP outran Bitcoin by over 240%, prices of XRP rose by over 570%! With XRP looking set to outrun BTC by over 600% this time around, we could see prices climb by at-least that amount, resulting in a price point of MORE THAN $14 FOR 1 XRP… https://t.co/9DP9OBrLBi pic.twitter.com/vhlhhYiY8g — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) December 10, 2025

In zijn nieuwe XRP verwachting stelt Marks dat een herhaling van dat patroon XRP theoretisch meer dan 600% winst kan opleveren, met een langetermijndoel rond $14 per XRP. Die voorspelling gaat ervan uit dat de ETF-instromen daadwerkelijk leiden tot duurzame liquiditeitsgroei en meer institutioneel gebruik van Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL).

Hoewel de vergelijking met Bitcoin voor discussie zorgt, benadrukken veel analisten dat XRP in eerdere marktfases opvallend goed presteerde zodra de markt zich stabiliseerde na een Bitcoin halving. De nieuwe ETF zou die dynamiek kunnen versterken door gereguleerde toegang te bieden aan grotere beleggers.

Marktstructuur blijft fragiel

Ondanks de toenemende hype blijft het technische beeld van XRP gemengd. De wekelijkse grafiek toont nog steeds een bearish divergentie, wat duidt op afnemend momentum. De daggrafiek laat juist een lichte bullish divergentie zien, een signaal dat de koers mogelijk consolideert in afwachting van een volgende impuls.

Zolang de XRP koers onder de weerstandszone van $2,20 blijft, achten experts de kans groot dat de munt zijwaarts blijft bewegen. Dit gebeurt samen met Bitcoin’s consolidatie rond zijn eigen weerstandsniveaus. Pas bij een breakout boven $2,25 – $2,30 zou het sentiment opnieuw kunnen kantelen naar bullish.

Realistische verwachtingen voor traders

Hoewel een rally van 600% ontzettend positief lijkt, benadrukken marktanalisten dat zulke extreme stijgingen zelden voorkomen zonder uitzonderlijke marktomstandigheden. De waarde van XRP hangt niet alleen af van ETF-lanceringen, maar ook van factoren zoals regulatoire duidelijkheid, macro-economische trends en de adoptie van Ripple’s technologie.

Kortom, de nieuwe 21Shares XRP ETF kan op korte termijn zorgen voor meer handel en liquiditeit. Toch moeten traders wel realistische verwachtingen behouden. De Ripple koers heeft bewezen veerkrachtig te zijn, maar duurzame groei zal afhangen van fundamentele adoptie, niet alleen van speculatie.

