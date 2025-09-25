De mogelijke goedkeuring van een nieuwe XRP ETF zet de cryptomarkt op scherp. Analisten zien kans dat de Ripple koers richting $5 beweegt, vergelijkbaar met eerdere ETF-rally’s bij Bitcoin en Ethereum. Mocht dit scenario uitkomen, dan kunnen altcoins als Solana ($SOL) en Chainlink ($LINK) aansluiten en profiteren van de toenemende institutionele instroom en marktoptimisme. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor veelbelovende crypto.

Nieuwe XRP ETF in de maak

Als spot-XRP ETF’s in de komende weken daadwerkelijk goedkeuring krijgen, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de koers van XRP. Een nieuw rapport bevestigt dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dicht bij de afronding van haar bijgewerkte regels voor exchange-traded funds (ETF’s) staat.

Analisten voorzien dat de eerste goedkeuringen onder dit nieuwe kader begin oktober kunnen vallen. Volgens Steven McClurg, oprichter van Canary Capital, hebben bedrijven al bijna een dozijn aanvragen ingediend en bereidt de industrie zich voor op een golf van lanceringen, waarbij XRP en Solana tot de eerste kandidaten behoren.

Nate Geraci, mede-oprichter van The ETF Institute, verklaarde dat de laatste ronde van amendementen nog deze week verwacht wordt en dat meerdere spot-ETF’s voor XRP al ver gevorderd zijn in het proces. Volgens hem is ‘de countdown tot de lancering begonnen.’

Momenteel liggen aanvragen van onder meer Grayscale, 21Shares, Bitwise, CoinShares, WisdomTree, Canary Capital en Franklin Templeton bij de SEC. De eerste beslissingen worden verwacht op 18 oktober, terwijl de uiterste deadline midden november ligt.

Mogelijke koersreactie

Als gevolg hiervan vroegen we de AI-chatbot Google Gemini om een inschatting. Volgens Gemini kan een goedkeuring een sterke rally ontketenen, vergelijkbaar met de prijssprongen die Bitcoin en Ethereum maakten toen hun ETF’s groen licht kregen.

Het voorspelde dat XRP zou kunnen stijgen naar $5. Toch benadrukte Gemini dat dit puur hypothetisch blijft: er is geen enkele garantie dat XRP zo’n stijging zal meemaken of dat de ETF-producten daadwerkelijk binnenkort goedgekeurd worden.

Gemini wees vooral op twee belangrijke factoren:

Instroom van institutionele beleggers die via een ETF blootstelling willen aan XRP, zonder zelf de crypto te hoeven beheren.

Extra geloofwaardigheid die een door de SEC goedgekeurde ETF zou geven aan XRP als gereguleerd financieel product.

Dus stel dat XRP stijgt naar $5, welke altcoins zouden daar het meest van kunnen profiteren?

Ripple koers naar $5 als $SOL en $LINK aansluiten?

Ten eerste, kan Solana profiteren van een Ripple koers van $5. Solana zakte onder het 20-daags EMA ($227) en bereikte bijna de opwaartse trendlijn, een cruciaal supportniveau om in de gaten te houden. Als de koers vanaf die trendlijn weet te herstellen en boven de 20-daagse EMA uitkomt, duidt dat op stevig kopen bij dips. In dat scenario zullen de bulls proberen de Solana koers op te stuwen richting de zware weerstand rond $260.

Zakt Solana daarentegen onder de trendlijn, dan wijst dat op afnemende koopdruk. De koers kan dan terugvallen naar $185 en uiteindelijk zelfs naar $155. Daarmee wordt de brede handelsrange van $110 tot $260 opnieuw relevant.

Als tweede altcoin noemen we Chainlink: Chainlink noteert momenteel $21,81, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van bijna $875 miljoen in de afgelopen 24 uur. Volgens koersvoorspellingen wordt de prijs van $LINK in september 2025 verwacht te bewegen tussen circa $20,90 en $21,27, met een gemiddelde rond $21,09.

Technische analyses voorspellen dat $LINK de komende drie maanden (oktober tot en met december 2025) kan oplopen, met een minimale koers van $30,92 en een mogelijke top van $53,51. De recente prijsbeweging wordt toegeschreven aan institutionele aankopen van treasuries en speculatie rondom een mogelijke Chainlink ETF.

Een andere token die hiervan kan profiteren is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin netwerk probeert verschillende problemen op te lossen. Zo wil het zorgen voor snelle en goedkope transacties, geen congestie en een verhoogde schaalbaarheid. De presale is een enorm succes met de meer dan $17,4 miljoen die al is opgehaald. Als holder heb je na het kopen van de tokens ook de optie om te staken tegen een rendement van 65% per jaar.