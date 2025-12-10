XRP toont een opvallend contrast: de koers crasht 12% naar $2,09 terwijl Amerikaanse XRP ETF’s ruim $170 miljoen aan instroom noteren. Te midden van die tegenstrijdige signalen komt GPT-5 met een onverwachte voorspelling: een terugval richting $1,50 zou noodzakelijk zijn voordat de mega-rally écht kan beginnen.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

XRP crasht 12% ondanks ETF-succes

XRP’s 12% crash naar $2,09 ondanks indrukwekkend ETF-succes vormt een opvallend contrast op de cryptomarkt. Terwijl de prijs scherp terugviel na een afwijzing vanaf de 6-uurs order block en onder de trendlijn schoof, een duidelijk teken van verzwakkende koopkracht, boekten de Amerikaanse spot-XRP ETF’s juist één van hun sterkste weken sinds de lancering. In totaal stroomde er meer dan $170 miljoen binnen, zonder geregistreerde uitstroom bij de grote aanbieders.

De afgelopen vijf handelsdagen noteerden samen ongeveer $173 miljoen aan instroom, aangevoerd door aanzienlijke allocaties in het Franklin XRP ETF en de Grayscale XRP Trust. Vooral 1 december sprong eruit, met bijna $90 miljoen netto-instroom in één dag. Ook 8 december was sterk, met ruim $38 miljoen extra belangstelling vanuit institutionele partijen.

Toch wist XRP technisch niet boven de psychologische grens van $2,12 te blijven. Het verlies van deze zones duidt op marktzwakte en verhoogt het risico dat de koers terugvalt naar het midden van de range op $2,057, en mogelijk zelfs richting $1,90 als dat niveau breekt. Toch geeft GPT-5 over deze mogelijke daling een interessante voorspelling.

XRP crash naar $1,50 voor mega rally begint

Als we kijken naar de voorspelling van GPT-5 blijft één scenario opvallend hardnekkig terugkomen: XRP moet eerst terug naar $1,50–$1,64 voordat een echte rally kan ontstaan.

De daling wordt niet gezien als een crash, maar juist als een ‘gezonde correctie’. Het idee daarachter is simpel: de recente stijging ging te snel, te recht omhoog en zonder echte consolidatie.

Markten die zo bewegen hebben vrijwel altijd een diepere retest nodig om liquiditeit op te halen, zwakke posities weg te spoelen en een nieuwe basis te vormen voor een gezondere weg omhoog.

De zone rond $1,50 wordt gezien als het perfecte inkoopmoment, omdat hier meerdere technische factoren samenkomen. Daarnaast is het een niveau waar liquiditeit zich ophoopt en een prijspunt dat psychologisch werkt als sterke support. GPT-5 labelt dit gebied daarom als ‘optimale heraccumulatie’, omdat de ‘risk/reward’ vanaf dat punt aanzienlijk beter wordt dan bij een instap op huidige niveaus.

Zodra XRP vanuit deze zone krachtig weet te herstellen, wordt een explosieve beweging opnieuw het meest waarschijnlijk. Volgens GPT-5 ligt de koersverwachting dan boven de $5. Kortom, de verwachting is dus helder: eerst een gecontroleerde dip, daarna pas de echte rally.

XRP-correctie opent deur voor Bitcoin Hyper

Een cryptoproject dat zich op dit moment opvallend als alternatief voor XRP aandient, is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit initiatief is een layer-2 solution die het Bitcoin netwerk wil uitbreiden met snellere, goedkopere en beter schaalbare transacties.

Het project richt zich op het wegnemen van de klassieke beperkingen van Bitcoin zonder de onderliggende beveiliging aan te tasten. Wie precies wil begrijpen hoe het technisch werkt, kan het best de officiële website bezoeken.

De token bevindt zich momenteel in presale, met een prijs van $0,013405. De verkoop verloopt opvallend snel: binnen korte tijd is er al bijna $30 miljoen opgehaald. Daarnaast biedt het project een staking-mogelijkheid met een APY van 40%, wat extra interesse vanuit vroege investeerders creëert.