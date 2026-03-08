Jensen Huang, CEO van chipfabrikant Nvidia, omschreef Bitcoin tijdens het Consumer Electronics Show (CES) op 6 januari 2026 als een nieuwe vorm van valuta. Volgens Huang neemt Bitcoin overtollige energie en slaat het op als een draagbare munt die overal ter wereld vervoerd kan worden. Die uitspraak is opvallend, want Huang is geen crypto voorstander maar de leider van het meest waardevolle chipbedrijf ter wereld.

NVIDIA CEO JENSEN HUANG DROPPED A BIG STATEMENT ON BITCOIN 🔥 “BITCOIN IS TAKING EXCESS ENERGY & STORING IT AS A NEW FORM OF CURRENCY.” “YOU CAN TAKE IT ANYWHERE, TRANSPORTING VALUE ACROSS THE WORLD.” NVIDIA MCAP = 3 TIMES OF BTC MCAP. WILL BITCOIN BE THE NEX …Show more pic.twitter.com/SnUrwV65yb — Money Ape (@TheMoneyApe) March 4, 2026

Het crypto nieuws rondom deze uitspraak kreeg veel aandacht. Huang deed zijn uitspraak tijdens een panel over de toekomst van AI en energie. Hij legde uit dat Bitcoin mining functioneert als een economisch proces waarbij ongebruikte stroom wordt omgezet in digitale valuta. Daarmee draaide hij het veelgehoorde argument dat Bitcoin energie verspilt volledig om. Volgens Huang wordt de energie niet vernietigd, maar getransformeerd en verspreid via een decentraal netwerk.

Bitcoin koers en de vergelijking met Nvidia

Het verschil in marktwaarde tussen Nvidia en Bitcoin is enorm. Nvidia heeft op dit moment een marktkapitalisatie van ongeveer $4,4 biljoen. De marktkapitalisatie van Bitcoin ligt rond de $1,4 biljoen. Nvidia is daarmee ruim drie keer zo groot als de gehele Bitcoin markt.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De Bitcoin koers schommelt begin maart 2026 rond de $71.000. Dat is ver onder het record van $126.000 dat in oktober 2025 werd bereikt. Toch zien analisten kansen. De vraag die veel beleggers stellen is: wat gaat Bitcoin doen om het niveau van Nvidia te bereiken?

Om dezelfde marktwaarde te krijgen zou de BTC koers moeten stijgen naar ruim $220.000. Dat klinkt ver weg, maar diverse analisten zoals die van Standard Chartered verwachten een koers van $150.000 eind 2026. Wie meer wil weten over de langetermijnrichting kan de Bitcoin koers verwachting raadplegen.

Wat betekent deze Bitcoin voorspelling voor beleggers?

De steun van een CEO als Huang is belangrijk voor het bredere sentiment rondom crypto. Elon Musk en Michael Saylor deelden eerder vergelijkbare visies over Bitcoin als digitale energie. Dat drie van de meest invloedrijke techleiders Bitcoin op deze manier omschrijven versterkt het narratief dat BTC meer is dan speculatie.

Voor de Bitcoin rally op langere termijn kan dit een verschil maken. Institutionele beleggers letten op signalen van gevestigde techleiders. Als het vertrouwen groeit, kan dat leiden tot meer instroom via Bitcoin ETF’s. In februari 2026 zagen we al dat ETF uitstroom sterk afnam met een daling van 94% ten opzichte van november 2025. Beleggers die overwegen in te stappen kunnen via een betrouwbare crypto broker hun eerste aankoop doen.

Wat kan de Bitcoin koers de komende maanden verwachten?

De Bitcoin voorspelling voor de rest van 2026 hangt af van meerdere factoren. De geopolitieke spanningen rond Iran drukken op de markt, maar onchain data laat zien dat verkoopdruk sterk afneemt. Langetermijnhouders verkopen steeds minder BTC, en de instroom naar exchanges daalt naar niveaus die historisch bij marktbodems horen.

Het belangrijkste niveau om te volgen is de weerstand rond $73.000 tot $75.000. Een doorbraak daarboven kan de weg vrijmaken richting $80.000 en hoger. Aan de onderkant geldt $65.000 als steun. De komende weken worden bepalend voor de richting van de markt. Beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen doen er goed aan zowel technische als fundamentele signalen te volgen. Het signaal van Jensen Huang voegt in ieder geval gewicht toe aan de bullcase voor Bitcoin.