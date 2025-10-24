De XRP prijs staat rond $2,40 na een lichte stijging in de afgelopen 24 uur. Op maandbasis daalde het token echter nog altijd met ruim 14%. On-chain data toont een afnemende netwerkactiviteit, terwijl XRP sneller stijgt dan het daadwerkelijke gebruik. Dit wijst op een mogelijke correctie. Komt de XRP koers hierdoor verder onder druk te staan?

XRP koers: hoge NVT ratio wijst op overwaardering

De Network Value to Transactions ratio (NVT) van XRP is de afgelopen periode sterk gestegen. Deze indicator vergelijkt de marktwaarde met de hoeveelheid transacties op het netwerk. Wanneer de NVT ratio oploopt, betekent dit meestal dat de prijs van het XRP token harder stijgt dan het Ripple netwerk wordt gebruikt.

Dit duidt op een groeiende kloof tussen de waarde en de activiteit van XRP. De recente lichte prijsstijgingen lijken vooral te worden gedreven door speculatie in plaats van door echte transacties op de Ripple blockchain.

In het verleden gingen soortgelijke situaties vaak vooraf aan een tijdelijke correctie, omdat de markt te ver vooruit liep op de fundamentele vraag naar het XRP token.

XRP holders verkopen na een lange inactiviteit

Ook de zogenoemde ‘liveliness’ metric van XRP laat een opvallende stijging zien. Deze meet hoe actief langetermijnhouders zijn in het verplaatsen van hun tokens. Een hogere waarde betekent dat eerder slapende wallets weer in beweging komen.

Dat wijst erop dat langetermijnhouders hun XRP verkopen of na een periode van stilstand verplaatsen. Volgens crypto-analisten duidt dit erop dat ervaren investeerders hun vertrouwen verliezen in een snelle XRP koersstijging. Zulke verkopen vergroten meestal de druk op de markt, vooral wanneer er weinig handelsvolume is om deze uitstroom op te vangen.

XRP koers blijft rond $2,40 hangen

De XRP prijs blijft schommelen rond $2,40, na weken van zwak momentum. De volatiliteit is laag en de indicatoren wijzen nog steeds op afnemende kracht bij de bulls.

Zonder een duidelijke toename in handelsvolume of koopinteresse kan de XRP koers moeilijk herstellen. Alleen wanneer de bulls terugkeren en het sentiment verbetert, kan de XRP prijs opnieuw richting belangrijke weerstandsniveaus bewegen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale