Een aantal altcoins wisten de afgelopen week een forse stijging neer te zetten. Hedera (HBAR), Stellar (XLM) en Pudgy Penguins (PENGU) wisten Bitcoin ver voorbij te stijgen. Zijn dit de eerste signalen van de start van het altcoin seizoen?

Staat het altcoin seizoen voor de deur?

In de onderstaande afbeelding kunnen we totale marketcap van altcoins zien. Sinds 22 juni hebben we gezien dat er ruim $ 30 miljard richting altcoins is gestroomd. Deze kapitaalinstroom geeft aan dat de interesse in altcoins aan het groeien is en we mogelijk het altcoin seizoen aan het betreden zijn.

De altcoin seizoen index geeft echter een ander beeld over de altcoin markt. De waarde van de index begeeft zich momenteel rond 35, wat betekent dat we ons nog niet in het altcoin seizoen bevinden. Wat echter opvalt, is het feit dat de index een tijd in een range tussen de waarden 12 en 30 heeft bewogen. Sinds 13 juli zien we dat de altcoin seizoen index een waarde van 33 aangeeft.

Het lijkt er dus op dat de index aan het stijgen is en dat kunnen we ook terugzien in de koersen van altcoins. Alhoewel de altcoin seizoen index geen garantie is op een stijging voor al je favoriete altcoins, geeft het wel de richting van de crypto markt weer.

PENGU, HBAR en XLM stijgen

De koersen van PENGU, HBAR en XLM zijn geëxplodeerd de afgelopen week. PENGU staat vergeleken met zeven dagen geleden ruim 115% hoger, terwijl HBAR en XLM ruim 44% en 75% wisten te stijgen.

PENGU is sinds februari van 2025 beschikbaar bij meerdere exchanges. Na de lancering ging de altcoin met 66% onderuit, maar wist al gauw te herstellen met meer dan 300% vanaf de bodem. Deze maand wist de altcoin echter uit de range te breken met een monsterlijke stijging van meer dan 150%.

Hetzelfde verhaal geld voor Hedera (HBAR). Deze altcoin zag vanaf december 2024 een dalende trend en verloor ruim 67% van zijn koers. Deze maand wist de altcoin echter een forse stijgen van meer dan 70% te realiseren, waardoor de dalende trend mogelijk omgedraaid kan worden richting een stijgende trend.

De koers van Stellar Lumens (XLM) heeft een soortgelijke route als HBAR gevaren. Na een forse stijging van bijna 600% in het einde van 2024, ging de altcoin gedurende het hele jaar onderuit, waardoor traders een verlies van 68% maakten. Sinds het begin van de maand juli heeft XLM een flinke stijging weten neer te zetten van meer dan 130%.

Niet alleen altcoins wisten deze maand te stijgen. De stijging voor altcoins komt met name voort vanuit de stijging die Bitcoin momenteel ervaart. De grootste crypto munt ter wereld wist deze week een nieuwe all time high van $ 123,200 te bereiken en nam daardoor de altcoin markt mee omhoog.

Kan deze altcoin ook gaan stijgen?

Nu de koers van BTC en een hoop altcoins al flink gestegen zijn, vragen investeerders zich af of de koersen van deze crypto munten nog wel verder omhoog kunnen de komende tijd. Vaak zien we koersen van crypto munten na een periode van hevige stijgingen afkoelen en zijwaarts bewegen.

Dit is een reden waarom traders op zoek gaan naar onontdekte crypto munten binnen het cryptolandschap om een rendement mee te maken.

