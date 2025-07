Shiba Inu is met 9,13% gestegen en laat een koersbeweging zien die sterk lijkt op die van Ethereum voor zijn recente rally. Tegelijkertijd stijgt PENGU met ruim 20% in een dag. Staan we aan het begin van een nieuw meme coin seizoen?

De koers van SHIB staat rond de $0,00001504. Die stijging van 1,03% sinds gisteren lijkt misschien klein, maar op de 4 uursgrafiek is iets opvallends te zien. SHIB is door de 200-daags moving average (MA) gebroken, een indicator die vaak het begin van een grote beweging markeert.

Ethereum (ETH) deed iets soortgelijks kort geleden. Toen ETH boven zijn 200-daags EMA brak, volgde een sterke stijging richting $3.800. Dat patroon lijkt zich nu te herhalen bij SHIB. De stijging van 9,13% deze week komt niet uit het niets. Ook het handelsvolume van SHIB neemt flink toe. Dit is vaak een teken dat een grotere beweging onderweg is. Dit kan ervoor zorgen dat veel crypto’s mee stijgen.

Als de koers van SHIB inderdaad door dat belangrijke niveau breekt, zou dit het begin kunnen zijn van een multi-week rally. Precies zoals we dat eerder bij Ethereum zagen. In de vorige bull run gebeurde hetzelfde en leidde dat tot verdubbelingen van de koers in korte tijd.

De Ethereum koers is de afgelopen weken flink gestegen, vooral na de doorbraak van de lange termijn weerstand. ETH staat momenteel op $3.678 en lijkt nog steeds sterk. Veel analisten noemen ETH de motor van deze bull run. En die motor lijkt nu meme coins zoals SHIB mee te trekken.

Historisch gezien volgt Shiba Inu regelmatig de beweging van Ethereum. Als ETH verder stijgt, vergroot dat de kans dat SHIB dezelfde richting opgaat. De technische correlatie tussen beide is dus relevant. En nu de Ethereum koers in een stijgend patroon zit, is dat een positief signaal voor de bredere meme coin markt.

Naast SHIB is er nog een meme coin die flink in de lift zit, namelijk PENGU. De Pudgy Penguins token steeg gisteren met maar liefst 20,58% en staat nu op $0,004412. Dat is geen toeval. PENGU laat een parabolische stijging zien van 405% in de afgelopen 30 dagen. Dit wordt ondersteund door toenemend volume, precies zoals bij eerdere doorbraken van tokens als DOGE en PEPE.

De oorzaak lijkt te liggen in institutionele interesse. Er gaan geruchten over een ETF aanvraag met NFT koppeling, iets wat nog uniek is in deze niche. Als dat doorgaat, wordt PENGU mogelijk de eerste meme coin met serieuze institutionele backing.

Ook whales zijn druk bezig. Meer dan 200 miljoen tokens zijn recent opgekocht. Dit soort accumulatie zie je meestal vlak voor een grote koersbeweging. Als deze trend doorzet dan zou $0,07 of zelfs $0,10 binnen bereik kunnen komen.

De combinatie van technische signalen, stijgend volume en grote interesse in zowel SHIB als PENGU wijst op een mogelijke nieuwe opleving in de meme coin markt. Vooral nu de Ethereum koers richting nieuwe toppen beweegt, lijken altcoins en met name meme coins daarvan te profiteren.

Investeerders zien parallellen met eerdere bull runs, waarin kleinere coins zoals SHIB en DOGE vanuit het niets explosief stegen. De huidige opstelling van de markt met een sterke ETH, stijgende SHIB en uitbrekende PENGU heeft alle ingrediënten voor een herhaling van dat scenario.

Shiba Inu lijkt klaar om hetzelfde pad te volgen als Ethereum. PENGU breekt ondertussen los met een indrukwekkende dagstijging van meer dan 20%. Als deze trend doorzet, zou dit het begin kunnen zijn van een nieuw meme coin seizoen. De komende dagen zijn belangrijk. Als SHIB dat belangrijke technische niveau weet te doorbreken, is de kans groot dat meer altcoins volgen. De focus ligt nu op volume, doorbraken en bevestiging. De meme coins zijn terug in beeld en daarom hebben we een lijst gemaakt met de beste meme coins van het moment.

I have a feeling $PENGU is about to pump like crazy in the coming days

$10 minimum is my target.

If you’re bullish on #PENGU, make sure you’re following me so you don’t miss any updates. pic.twitter.com/klxfSgPNcN

— nobi (@nobiwgmi) July 23, 2025