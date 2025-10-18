De recente analyse van Perplexity AI heeft binnen de crypto community voor opschudding gezorgd. Het model voorspelt dat de XRP koers in 2025 kan stijgen tot tussen $10 en $15. Dat zou een verviervoudiging betekenen ten opzichte van het huidige niveau rond $2,50. De AI ziet sterke technische signalen, gunstige regelgeving en een aanhoudende institutionele instroom als belangrijkste drijvende krachten. De vraag die nu centraal staat: kan Ripple 10 dollar worden?

Perplexity AI voorspelt XRP, DOGE en PEPE

Volgens Perplexity AI toont de markt momenteel gelijkenissen met eerdere fasen van langdurige bull runs. Na de correctie van oktober ziet het model verhoogde activiteit onder grote wallets, stijgende handelsvolumes en een duidelijke verschuiving richting risicovolle activa. Binnen die context voorspelt de AI dat XRP het sterkst zal profiteren, gevolgd door Dogecoin (DOGE) en Pepe (PEPE).

Voor XRP wordt een bandbreedte tussen $10 en $15 verwacht. Dogecoin zou volgens het model kunnen oplopen tot tussen $0,75 en $1,36, terwijl Pepe mogelijk zijn all-time high rond $0,000028 kan heroveren. Dit kan alleen als marktsentiment en liquiditeit verbeteren. Vooral XRP wordt echter gezien als de ‘blue chip’ optie onder deze drie, dankzij de groeiende institutionele adoptie en de juridische overwinning van Ripple op de SEC.

ETF’s en institutionele instroom

De belangrijkste katalysator voor de verwachte stijging is volgens Perplexity de potentiële goedkeuring van een XRP ETF. Sinds de recente lanceringen van Bitcoin en Ethereum fondsen is de aandacht van institutionele beleggers verschoven. Ripple’s focus op grensoverschrijdende transacties en zijn samenwerking met grote banken maken XRP tot een logische kandidaat.

🚨 BRAD JUST SAID IT: #XRP will power the new U.S. banking system 🇺🇸💥 “Global liquidity is the foundation of the future of finance.” This isn’t hype — it’s execution.$XRP = the engine of real utility. ⚡️🔥#XRPArmy #Ripple pic.twitter.com/KblCPhhE0u — John Squire (@TheCryptoSquire) October 15, 2025

Als de ETF wordt goedgekeurd, kan dat miljarden aan kapitaal richting de Ripple koers stuwen. Volgens historische vergelijkingen leidde de lancering van ETF’s voor Bitcoin en Ethereum tot een koersstijging van respectievelijk 160% en 110%. Voor XRP zou een vergelijkbare instroom kunnen betekenen dat de koers in de tweede helft van 2025 richting de dubbele cijfers beweegt.

Daarnaast speelt regelgeving een cruciale rol. De uitspraak waarin Ripples token niet langer als effect wordt beschouwd, heeft ook nu nog steeds effect. Amerikaanse instellingen kunnen zonder restricties exposure krijgen. Combineer dat met de renteverlagingen van de Federal Reserve en het toenemende liquiditeitsniveau, en de fundamenten voor een krachtige altcoin rally zijn gelegd.

Wat moet XRP doen voor een koers van $10?

Om daadwerkelijk $10 te bereiken, moet de XRP koers volgens Perplexity drie voorwaarden vervullen. Stijgend handelsvolume, groeiend netwerkgebruik en aanhoudende institutionele vraag. Drie opeenvolgende bullish flag patronen op de weekgrafiek vormen een sterk signaal. De laatste keer dat deze combinatie verscheen (2017) leidde dat tot een stijging van ruim 800% binnen zes maanden.

Bovendien moet het dagelijkse handelsvolume boven de $15 miljard uitkomen om voldoende liquiditeit te genereren voor een duurzame stijging. Ten slotte is het van belang dat de marktstructuur stabiel blijft. Te snelle stijgingen kunnen leiden tot winstnemingen en liquidaties. De kans op een langdurige run neemt toe als de ETF-markt open blijft en XRP’s integratie in internationale betalingssystemen versnelt.

Geloofwaardigheid van AI

De voorspelling van Perplexity AI is ambitieus, maar niet onrealistisch in de huidige marktdynamiek. Verbeterde regelgeving, een sterke technische structuur en een groeiende vraag naar blockchain oplossingen voor internationale betalingen zorgen ervoor dat Ripple goed gepositioneerd is. Toch zal de markt veerkracht moeten tonen om een XRP koers van $10 te bereiken.

Als de bullish signalen zich doorzetten en de instroom bij ETF’s werkelijkheid wordt, kan 2025 het jaar worden waarin XRP zijn status als beste altcoin bevestigt. Voorlopig ligt de focus vooral bij institutionele beleggers om de volgende fase van crypto adoptie te realiseren.

Daarnaast zijn er ook diverse presales gaande die als goede investeringsopties kunnen gelden. Deze jonge en innovatieve projecten bieden vroege deelnemers allerlei voordelen, zoals exclusieve beloningen en een incrementeel prijsmodel. Heb jij de pump van DOGE en SHIB gemist? Neem dan je wraak op de markt met Maxi Doge ($MAXI).

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is geen simpele coin, het is een levensstijl. Het is een cult van cafeïne, charts en pure degeneratie. Geboren uit de Doge stamboom, maar opgegroeid in de sportschool, staat $MAXI symbool voor alles wat extreem is aan crypto. Denk aan perma 100x leverage, nachten zonder slaap en een lust voor groene candles. Waar anderen grafieken lezen, tilt Maxi ze op en barbell curled ze tot winst. Dit is Doge’s laatste evolutie: sterker, sneller, agressiever.

De Maxi Doge presale is waar adrenaline en memes samensmelten. Geen utility, geen roadmap, alleen rauwe kracht en gemeenschappelijke waanzin. 25% van de totale supply gaat naar de MAXI Fund, waarmee partnerschappen en toekomstige futures trading worden gestimuleerd. $MAXI leeft op pizza, Red Bull en pure waanzin. Het is een project dat zich voedt met chaos en community-gedreven FOMO.

Het lijkt allemaal op een meme gym die ontploft is in Bloomberg, Maxi Doge is de ultieme Proof of Workout token. Het is geen belegging, het is een test van je uithoudingsvermogen. Als je slaapt, verlies je. Als je leeft voor charts en cafeïne, dan is $MAXI jouw religie.

Nu naar de Maxi Doge presale