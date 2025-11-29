Volgens een nieuw rapport van congreslid Jamie Raskin zou de wereld van digitaal geld (of zoals velen het volgen: trump crypto nieuws) een confronterende wending hebben gekregen. Het rapport is getiteld “Trump, Crypto, and a New Age of Corruption”, en stelt dat Donald Trump en zijn familie het Witte Huis hebben gebruikt als podium voor een scala aan cryptoprojecten die hen in een korte tijd meer dan 800 miljoen dollar zouden hebben opgeleverd.

Voor velen riep dit een grote vraag op: wat gaat crypto doen als politieke macht en de cryptowereld zo dicht verweven raken?

Wat beweert het Trump crypto rapport precies?

Raskins team vertelt hoe Trump’s familie binnen zes maanden ruim 800 miljoen dollar zou hebben verdiend via crypto en tokens. Die tokens zijn volgens het rapport verbonden aan projecten zoals World Liberty Financial (WLFI), de MELANIA-token en de populaire TRUMP-munt. Sommige van deze munten worden over een kam geschoren met meme coins, omdat het crypto is die vooral waarde krijgt door hype en naamsbekendheid, niet per se door technologische functie.

Welke crypto heeft Trump en hoeveel waarde? Volgens het rapport is de totale cryptowaarde van de Trump-familie inmiddels opgelopen tot zo’n 11,6 miljard dollar. Als dit nummer klopt, zou dat betekenen dat zij in zeer korte tijd een van de grootste particuliere cryptobezitters ter wereld zijn geworden. Critici waarschuwen dat dit ongekende invloed kan geven op markten, regelgeving, en zelfs op internationale relaties en beleid.

Hoe kan deze corruptie volgens het rapport ontstaan?

Raskin stelt dat buitenlandse investeerders grote bedragen in Trump-gelinkte tokens hebben gestopt. Daarbij zou het gaan om rijke zakenmensen, staatsfondsen en zelfs personen die al eerder in verband worden gebracht met witwassen of sanctie-omzeiling. Transacties worden bij crypto weliswaar openbaar op de blockchain geregistreerd, maar de identiteit achter een wallet blijft vaak verborgen, waardoor motieven en exacte herkomst ook lastig te verifiëren zijn.

Volgens het rapport werden deze investeerders vervolgens beloond met beleidsbeslissingen die voor hen gunstig zouden uitpakken. Zo zou de regering-Trump het nationale crypto-handhavingsteam (NCET) hebben opgeheven, onderzoeken naar grote Amerikaanse crypto-bedrijven hebben stopgezet en sancties tegen het mixersysteem Tornado Cash hebben teruggedraaid.

Een mixer is een dienst die transacties door elkaar husselt om herkomst te verhullen; een technologie die zowel privacy kan beschermen, als misbruik kan faciliteren. Ook de vrijspraak van Binance-oprichter Changpeng Zhao wordt door het rapport aangehaald als voorbeeld van vermeende politieke vriendendiensten.

Hoe reageren voorstanders van Trump en de cryptomarkt?

Veel crypto-investeerders zien Trump juist als een held voor de sector. Zij roemen zijn beleid omdat het de markt zou hebben bevrijd van strenge toezichthouders, en crypto exchanges ruimte gaf. Voor deze groep is hij geen “crypto-kingping”, maar iemand die begrijpt wat voor potentie crypto heeft om het financiële systeem te vernieuwen.

Dit maakt de discussie extra complex: dezelfde maatregelen die volgens Raskin dergelijke corruptie mogelijk maken, worden door andere groepen juist gezien als redding en bevordering van de sector.

Ernstige claims, maar nog geen harde bewijzen

Het rapport van Raskin geeft een verontrustend beeld van een president die de cryptowereld gebruikt ten voordele van zichzelf en zijn omgeving. Er zitten hier wel wat kanttekeningen aan. Veel transacties zijn moeilijk volledig te verifiëren, de waarderingen van crypto fluctueren continu en het rapport is opgesteld door politieke tegenstanders van Trump.

De beschuldigingen zijn ernstig, maar nog niet definitief bewezen. De toekomst van crypto en hoe nauw politiek en crypto met elkaar mogen verweven raken, vraagt daarom om zorgvuldige analyse, voordat er conclusies worden getrokken over wat de komst van Trump betekent voor de bredere toekomst crypto.

