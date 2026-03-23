De Bitcoin koers daalde op 23 maart 2026 naar $68.241. Een week eerder stond de koers nog op $75.912. De directe aanleiding: president Trump gaf Iran zaterdagavond 48 uur om de Straat van Hormuz te heropenen. Doet Iran dat niet, dan dreigden aanvallen op Iraanse energiecentrales. Dit Bitcoin nieuws zorgde direct voor paniek op de markt.

🚨 “If Iran doesn’t FULLY OPEN, WITHOUT THREAT, the Strait of Hormuz, within 48 HOURS from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various POWER PLANTS, STARTING WITH THE BIGGEST ONE FIRST…” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/htLz1A0Mf7 — The White House (@WhiteHouse) March 22, 2026

Trump crypto: van dreigement naar uitstel in 24 uur

Op zaterdagavond 22 maart dreigde Trump nog Iraanse energiecentrales te “vernietigen”. Maar op zondag 23 maart draaide hij opnieuw. Via Truth Social meldde Trump dat de VS en Iran “zeer goede en productieve gesprekken” hebben gevoerd. Hij gaf opdracht alle militaire aanvallen op Iraanse energiecentrales vijf dagen uit te stellen.

BREAKING PRESIDENT TRUMP: 🇺🇸🇮🇷 We had very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of hostilities in the Middle East. Military strikes postponed for 5 days. pic.twitter.com/wiZh9F1H5p — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 23, 2026

Iran ontkent echter dat er gesprekken plaatsvinden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Trump ervan tijd te rekken. Iraanse staatsmedia melden dat er geen direct of indirect contact met Washington is geweest. Deze tegenstrijdige signalen houden de onzekerheid op de markt hoog.

BREAKING: 🇮🇷 Iran’s Foreign Ministry denies any talks with Washington, accusing Trump of buying time while regional de-escalation efforts continue. Trump says talks are going well. Iran says there are no talks. pic.twitter.com/iMWsa8XRhI — Ash Crypto (@AshCrypto) March 23, 2026

Bitcoin koers daalt: $70.000 steunzone verloren

De rally van vorige week bleek gebouwd op hoop rond de-escalatie. De Bitcoin koers verloor in een half uur bijna $2.000 en zakte onder de belangrijke $70.000 grens. De Straat van Hormuz is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de wereldwijde olie en gasstromen. Zolang die gesloten blijft, stijgen energieprijzen en neemt de onzekerheid toe.

De Fed hield de rente op 18 maart stabiel met een soepel signaal. Normaal is dat positief voor de Bitcoin koers. Maar het geopolitieke risico overschaduwt dit volledig.

Wat gaat Bitcoin doen: crash naar $60.000 of herstel?

Het uitstel van vijf dagen geeft de markt even lucht. Maar de tegenstrijdige berichten maken de situatie onvoorspelbaar. Er zijn twee scenario’s:

Escalatie: als de gesprekken mislukken en de VS alsnog aanvalt, kan de Bitcoin koers richting $65.000 of $60.000 dalen. Analisten waarschuwen voor nog eens $608 miljoen aan mogelijke liquidaties.

De-escalatie: als er daadwerkelijk een akkoord komt over de Straat van Hormuz, is een herstel richting $73.000 tot $75.000 mogelijk.

Wat gaat Bitcoin doen deze week? Dat hangt volledig af van de geopolitiek.

De markt staat voor een onzekere week. Het vijfdaags uitstel is geen oplossing, maar een pauze. Houd voldoende marge aan en voorkom gedwongen liquidaties.

Disclaimer: dit artikel is geen beleggingsadvies. Doe altijd zelf onderzoek voordat je investeert.