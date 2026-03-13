Het team achter de $TRUMP memecoin kondigde op 12 maart 2026 een nieuw evenement aan. Op 25 april mogen de 297 grootste houders aanschuiven bij een gala lunch met president Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. De coin steeg kort met 10%, maar zakte al snel terug naar ongeveer $2,97.

Trump crypto gala: wat weten we?

Volgens de aankondiging op GetTrumpMemes.com wordt het evenement gepresenteerd als een exclusieve crypto en business conferentie. Trump treedt op als hoofdspreker. Daarnaast zijn er 18 nog niet bekendgemaakte gasten aangekondigd.

De top 29 houders krijgen een VIP receptie met de president. Deelname wordt bepaald door een puntensysteem op basis van de hoeveelheid $TRUMP tokens die je bezit tussen 12 maart en 10 april. Deelnemers moeten ook een achtergrondcontrole doorstaan.

Crypto crash: $TRUMP 96% onder de piek

De $TRUMP token bereikte in januari 2025 een recordkoers van ruim $74. Vandaag schommelt de prijs rond de $2,97. Dat is een daling van bijna 96%. Vorig jaar mei organiseerde het team een vergelijkbaar diner voor de top 220 houders. Destijds steeg de koers flink, maar uiteindelijk volgde een forse daling. Wie zoekt naar de beste meme coins merkt dat dit patroon vaker voorkomt bij politiek gerelateerde tokens.

De politieke controverse rond trump crypto projecten speelt ook mee. Democratische politici uitten eerder al kritiek op het feit dat een zittend president verdient aan een crypto token terwijl hij tegelijk de toezichthouders aanstuurt. Die zorgen hebben wetgeving rondom de crypto markt vertraagd.

Nieuwe crypto of bestaande meme coins: waar ligt de kans?

De meme coin markt blijft onvoorspelbaar. De $TRUMP token laat zien dat zelfs evenementen met de president de koers niet structureel kunnen stutten. Beleggers die zoeken naar nieuwe cryptomunten met meer groeipotentieel kijken steeds vaker naar projecten in de presale fase.

Een voorbeeld is Maxi Doge ($MAXI), een meme coin op Ethereum die inmiddels meer dan $4,6 miljoen ophaalde in de presale. Het project biedt staking met een APY van 67% en richt zich op de community van actieve traders. Het slimme contract is gecontroleerd door SolidProof en Coinsult. Uiteraard geldt bij elke nieuwe crypto dat het risico hoog is. Doe altijd eigen onderzoek.

