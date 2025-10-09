De Ripple koers staat onder spanning. In oktober vallen twee grote gebeurtenissen samen. De mogelijke goedkeuring van Ripple’s banklicentie in de VS en de beslissing over meerdere XRP ETF’s.

Beide kunnen enorme invloed hebben op de XRP koers, die nu rond $2,81 schommelt na een kleine daling van 1,9% sinds gisteren. De markt is rustiger, maar achter de schermen wordt duidelijk dat dit de maand kan worden waarin alles verandert.

Banklicentie kan Ripple volledig legitimeren

De aanvraag van Ripple bij de OCC loopt sinds 2 juli. Volgens de regels moet binnen 120 dagen een beslissing vallen, dat betekent eind oktober. Als de goedkeuring komt, zou Ripple het eerste grote cryptobedrijf met een officiële Amerikaanse banklicentie worden.

Executive Thesis – Ripple Bank 2025 If Ripple secures bank-like permissions (U.S. national bank charter or state ILC plus key foreign licenses) and runs RL-stablecoins and XRPL rails under a Basel-caliber risk, capital, and compliance stack, it can become a regulated global… pic.twitter.com/vz4f0Anlgt — Rob Cunningham | KUWL.show (@KuwlShow) October 8, 2025

Zo’n licentie geeft Ripple direct toegang tot het traditionele banksysteem. Denk aan aansluiting op betaalnetwerken, het beheren van rekeningen bij de Federal Reserve en het aanbieden van gereguleerde financiële diensten. Dat is niet alleen symbolisch, want het verandert hoe banken en bedrijven naar Ripple kijken.

Tot nu toe bleef de XRP koers vaak hangen tussen hoop en wantrouwen. Sommige institutionele partijen zagen Ripple als te risicovol. Een banklicentie zou dat beeld volledig kantelen. Het maakt Ripple ineens “legitiem” in de ogen van vermogensbeheerders en internationale betalingsnetwerken.

XRP ETF’s brengen Wall Street dichterbij

Tegelijk wacht de markt op meerdere aanvragen voor XRP ETF’s die tussen 18 en 25 oktober een besluit krijgen. Grote namen als Grayscale, Bitwise en WisdomTree hebben hun aanvragen ingediend. Als de SEC ‘groen licht geeft’, kunnen beleggers eindelijk via gereguleerde beurzen investeren in XRP, net zoals bij Bitcoin en Ethereum ETF’s.

Dat zou een golf van institutioneel geld kunnen losmaken. Bedrijven en fondsen hoeven dan niet langer zelf crypto aan te houden of wallets te beheren. Ze kopen simpelweg een aandeel in een ETF. Zo’n stap maakt investeren in XRP veel toegankelijker, vooral voor partijen die gebonden zijn aan strenge regelgeving.

De combinatie van een banklicentie en een ETF goedkeuring kan dus explosief zijn. Ripple krijgt dan niet alleen erkenning vanuit de financiële sector, maar ook directe instroom van kapitaal via beleggingsproducten. Lees ook ons artikel over de Duitse nationale TV die de Ripple koers belicht.

Wat een banklicentie echt betekent voor XRP

Een banklicentie zou Ripple in staat stellen om zelf betalingen te verwerken, geld vast te houden en diensten aan te bieden die tot nu toe alleen bij traditionele banken mogelijk waren. XRP wordt daarin de brug. Een crypto die geldstromen tussen banken versnelt en goedkoper maakt.

Voor grote bedrijven wordt het dan aantrekkelijk om XRP op te nemen in hun treasury, als snelle en liquide reservevaluta. Het idee dat XRP kan dienen als “digitale brug” tussen verschillende valuta wordt dan realiteit.

Het klinkt ambitieus, maar als Ripple zowel een banklicentie als een ETF krijgt, zou het de status van XRP volledig veranderen. Dan praten we niet meer over een “altcoin”, maar over een gereguleerde coin die banken zelf gebruiken.

Technisch beeld van de XRP koers

De XRP koers beweegt de laatste dagen tussen $2,70 en $3,00. Dat is een belangrijke zone. Boven $3 ligt stevige weerstand, maar een doorbraak daarboven kan een nieuwe XRP rally starten richting $3,30 en mogelijk $3,60.

Aan de onderkant ligt de steun bij $2,70. Als dat breekt, kan de koers zakken naar $2,55. Toch lijken traders af te wachten. Het volume is gedaald, wat typisch is vlak voor grote nieuwsgebeurtenissen. Zodra één van de twee beslissingen valt, kan dat veranderen in een explosieve beweging. Voor de liefhebbers hebben we een artikel geschreven over de XRP verwachting voor de lange termijn.

Oktober kan bepalend zijn voor Ripple

Zowel de ETF aanvragen als de banklicentie aanvragen lopen deze maand af. Komt er dubbel goed nieuws, dan kan dat de Ripple koers in een nieuwe fase brengen. De markt kijkt gespannen naar de datums rond 20 tot 25 oktober.

Een banklicentie geeft Ripple een plek in het traditionele financiële systeem. En met een goedgekeurde XRP ETF krijgt Wall Street direct toegang tot XRP. De combinatie van beide zou zorgen voor meer liquiditeit, hogere volumes en vooral meer vertrouwen.

Het is lang geleden dat er zo veel tegelijk op het spel stond voor Ripple. Maar één ding is duidelijk, want oktober wordt allesbehalve saai. Als beide goedkeuringen erdoor komen, kan de XRP koers een nieuw hoofdstuk inslaan en misschien komt die droom van $10 dan ineens een stuk dichterbij. Dan gaan we zien welke crypto gaat stijgen met XRP.

Nieuwe altcoin voor aankomende rally

Als de banklicentie wordt goedgekeurd en we zien de komst van de eerste XRP ETF’s in oktober dan kan dat een brede rally veroorzaken. Kijken we naar het verleden dan zien we dat memecoins zoals Dogecoin hier het meeste van profiteerden. Hierdoor is het een goed moment om te kijken naar het laatste lid van de Doge-familie.

Maxi Doge ($MAXI) is het laatste familielid van Dogecoin en zit vol met testosteron, Red Bull, pre-workout en 1000x leverage. Het is speciaal voor degene die de eerste rally’s van DOGE, WIF en SHIB gemist hebben. Als vroege investeerder kun je nu al je $MAXI tokens staken tegen het jaarlijkse rendement van 120%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook weer een prijsverhoging.