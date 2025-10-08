XRP krijgt onverwacht aandacht op Duitse nationale tv. Dat is groot Ripple nieuws. De presentator noemde de Ripple koers en legde uit waarom XRP steeds vaker terugkomt in gesprekken over internationale betalingen. De timing is opvallend, want de XRP koers staat op $2,85, bijna 4% lager dan gisteren. Toch lijkt er iets groters te spelen. Europa begint crypto serieus te nemen en Duitsland loopt voorop.

Duitse media zetten XRP in de spotlight

Volgens de broers van AltcoinDaily, bekende crypto analisten, werd XRP uitgebreid besproken op een Duits nieuwskanaal. Dat is geen YouTube show of podcast, maar echte televisie. Zulke aandacht maakt een verschil. Als miljoenen Europeanen voor het eerst horen over Ripple, krijgt het project een nieuw soort legitimiteit. Niet als “speculatieve crypto”, maar als technologie die banken helpt sneller geld te verplaatsen.

Dat Duitsland dit onderwerp oppakt, is belangrijk. Het land is streng in regelgeving, maar ook invloedrijk binnen de EU. Als Duitse media positief berichten over Ripple, luisteren beleidsmakers mee. Zo’n verschuiving in toon, van “crypto is riskant” naar “crypto kan nuttig zijn”, is precies wat XRP nodig heeft om door te breken in Europa. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen de komende tijd.

Wat gaat Ripple doen in Europa?

Ripple bouwt al jaren aan partnerships in Europa. Vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk groeit het netwerk van banken en betalingsverwerkers. Het bedrijf wil laten zien dat blockchain niet alleen voor handelaren is, maar juist voor grote instellingen.

De recente media-aandacht helpt daarbij. Een bankdirecteur die gister nog twijfelde, kijkt nu anders naar XRP. De crypto biedt wat Europa zoekt, snelheid, lage kosten en schaalbaarheid. Transacties worden in enkele seconden verwerkt, iets waar traditionele banken dagen over doen. Dat past bij de Europese wens om betalingen moderner te maken. Lees ook ons artikel over de Cardano CEO die Bitcoin en XRP DeFi bespreekt.

Kan dit leiden tot een XRP rally?

Zulke publiciteit heeft vaak effect op de koers. Nieuwe investeerders stappen in, oude posities worden herzien. Toch is het sentiment nu wat gemengd. De hele cryptomarkt daalt 2,26% en XRP beweegt mee. Technische analisten kijken naar belangrijke niveaus rond de $2,70 en $3. Breekt de koers daarboven, dan kan snel een nieuwe XRP rally ontstaan.

Indicatoren zoals volume en momentum wijzen nog niet op een echte ommekeer, maar dat kan snel veranderen voor de XRP verwachting. Crypto reageert vaak met vertraging op nieuws. Eerst praat iedereen erover, dan volgen de orders.

Is Europa’s keuze XRP of iets anders?

De Europese Centrale Bank test verschillende blockchains voor de digitale euro. In sommige experimenten wordt de XRPL code gebruikt, al is dat nog niet publiek. Dat zegt veel. XRP hoeft niet de officiële crypto te worden om toch de standaard te zijn achter de schermen.

⚠️ BREAKING: Europe has agreed on first rules for the digital euro! 🇪🇺 Cassie Craddock, Ripple’s Managing Director for the UK & Europe, has recently confirmed the launch of a euro-backed stablecoin on the #XRP Ledger! 💶 XRP 🤝🏼 EUROhttps://t.co/Kk8TPmbrV0 pic.twitter.com/IED7hG3uE6 — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) September 21, 2025

Europa lijkt richting gereguleerde crypto te bewegen. De combinatie van regelgeving, media-aandacht en institutionele interesse maakt duidelijk dat de volgende fase begonnen is.

