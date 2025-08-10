Ripple bullish flag patroon kan XRP koers richting $4 duwen

De XRP koers staat momenteel op $3,26, wat neerkomt op een daling van 1% in de afgelopen 24 uur. Over de afgelopen week noteert XRP echter een stijging van 16,47% en in de afgelopen maand zelfs een toename van 28,35%. Met deze sterke maandelijkse prestatie nadert de koers zijn all-time high van $3,8419. De vraag is nu: kan de XRP koers dit momentum vasthouden en opnieuw richting $4 bewegen?

Sterke opleving vanaf belangrijke steunzone

De opwaartse beweging begon nadat de XRP koers steun vond rond $2,8. Dit gebied valt samen met het 0,5 Fibonacci retracement van de vorige stijging. Deze technische factor trok kopers aan, wat leidde tot een sterke beweging omhoog richting het huidige prijsniveau.

Een doorbraak met hoog handelsvolume boven de eerstvolgende weerstand zou de kans vergroten dat de XRP koers opnieuw de psychologische grens van $4 kan bereiken. Tegelijk is het mogelijk dat de koers eerst wat zijwaarts beweegt of licht terugvalt voordat een nieuwe doorbraak plaatsvindt.

XRP koers op 4 uur grafiek laat sterke trend zien

Op de 4 uur grafiek is de opwaartse structuur duidelijk zichtbaar. De XRP koers bewoog eerder in een consolidatiefase die de vorm had van een bullish flag, een patroon dat vaak als voortzetting wordt gezien. De koers vond opnieuw steun bij het 0,5 Fibonacci niveau en brak daarna krachtig uit naar boven.

Wanneer de bulls erin slagen om de eerstvolgende weerstand te doorbreken, kan dit een short squeeze veroorzaken. Hierbij worden shortposities gedwongen gesloten, wat de koers extra momentum kan geven richting $4. Blijft een uitbraak uit, dan kan de koers binnen de huidige range blijven bewegen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

