De Ripple CEO, Brad Garlinghouse, heeft tijdens Binance Blockchain Week één van de meest opvallende uitspraken van het jaar gedaan. Volgens hem kan de Bitcoin koers in 2026 oplopen tot $180.000. Zijn optimisme komt op een moment van sterke marktvolatiliteit, maar ook van opvallende accumulatie door grote whales.

Garlinghouse ziet Bitcoin als langetermijnwaarde

Garlinghouse, die samen met onder meer Solana president Lily Liu en Binance CEO Richard Teng op het podium stond, benadrukte dat de langetermijntrend belangrijker is dan de korte schommelingen. Waar Liu een koers boven $100.000 verwachtte, ging Garlinghouse verder. Volgens hem zal Bitcoin stijgen door de toenemende vraag van institutionele beleggers en de groeiende rol van BTC als digitale reserve.

Zijn voorspelling komt kort na een van de heftigste weken van het jaar. Op 1 december daalde Bitcoin in drie uur tijd met $5000, wat leidde tot meer dan $200 miljard aan waardeverlies op de cryptomarkt en ruim $700 miljoen aan geliquideerde posities. Toch bleef de topman van Ripple onverstoorbaar optimistisch.

Whales kopen massaal de dip

On-chain data toont aan dat grote wallets de recente crash juist gebruikten om te kopen. In totaal werd in de afgelopen weken 375.000 BTC opgekocht door whales. Miners limiteerden hun verkoopgedrag drastisch: van ruim 23.000 BTC per maand naar slechts 3600 BTC.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump’s American Bitcoin bought $34 million worth of BTC 🚀 pic.twitter.com/4AruAyO8EG — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 4, 2025

Volgens Garlinghouse is dit gedrag precies wat een nieuwe langetermijnrally kan voeden. Wanneer zulke grote kopers blijven accumuleren in een periode van lage liquiditeit, kan dat de koers structureel omhoogduwen. ‘De markt onderschat vaak hoeveel invloed stille accumulatie heeft’, zei hij.

De massale aankopen zorgen bovendien voor schaarste. Omdat het aanbod van nieuwe Bitcoins per blok blijft afnemen (en de volgende halving in april 2026 gepland staat) neemt de druk op de koers toe zodra de vraag weer stijgt.

Macro-invloed en volatiliteit

Toch waarschuwen analisten dat de weg naar $180.000 niet zonder risico’s is. De recente crash werd niet veroorzaakt door crypto nieuws, maar door macro-economische factoren. De stijgende Japanse rentes zorgden voor een ‘carry trade unwind’ waarbij traders massaal posities in risicovolle assets moesten afbouwen.

THE CHART THAT SHOULD TERRIFY EVERY PORTFOLIO MANAGER ON EARTH Japan’s 10 Year Government Bond Yield just hit 1.84%. The highest since April 2008. Up 11.19% in a single session. You need to understand what this means. For three decades, Japan was the anchor. Zero rates.… https://t.co/1mpX0HuPdp — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) December 1, 2025

De volgende beleidsvergadering van de Bank of Japan op 18 december wordt daarom nauwlettend gevolgd. Mocht de centrale bank opnieuw de rente verhogen, dan kan de Bitcoin koers tijdelijk terugvallen richting $75.000. Bij een pauze in het beleid kan een short squeeze juist een snel herstel tot boven $100.000 veroorzaken.

Wanneer gaat Bitcoin stijgen?

Veel traders vragen zich nu af wanneer Bitcoin kopen weer interessant wordt. Volgens experts is het belangrijk om naar accumulatiezones te kijken. Dat zijn periodes waarin grote spelers blijven kopen, ondanks koersdalingen. Historisch gezien gingen zulke fases vaak vooraf aan grote stijgingen.

Garlinghouse sluit zich daarbij aan. Hij stelt dat Bitcoin zich in een nieuwe accumulatiefase bevindt, vergelijkbaar met 2020, toen de munt onder $10.000 noteerde voor de daaropvolgende bull markt. ‘Zolang de fundamentals intact blijven, denk ik dat de komende 18 maanden cruciaal worden’, zei de Ripple CEO.

De voorspelling van de Ripple CEO zet een duidelijke toon in de markt. Bitcoin stijgt, maar het pad omhoog zal vol schommelingen zitten. De combinatie van whale-aankopen, afnemende verkoop van miners en een naderende halving ondersteunt zijn optimisme.

Toch blijft de realiteit dat regelgeving, geopolitieke spanningen en macro-economische trends elk moment roet in het eten kunnen gooien. Voorlopig lijken de fundamenten zich te versterken. Wie Bitcoin nu volgt, kijkt vooral naar de volgende grote instapmomenten, niet naar de paniek van de dag.

