Ripple CEO reageert op de XRP ETF launch, maar ondanks dit mijlpaalmoment blijft de Ripple koers maar crashen. Terwijl Garlinghouse optimisme deelt over nieuwe institutionele instroom, zorgen macrocrashes en ‘sell-the-news’-druk voor een scherpe daling richting cruciale supportniveaus. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

CEO Brad Garlinghouse vierde een belangrijk mijlpaalmoment nadat Bitwise officieel zijn nieuwe XRP-exchange-traded fund (ETF) lanceerde op de New York Stock Exchange (NYSE).

Het fonds, dat handelt onder de ticker $XRP, geeft beleggers directe blootstelling aan de spotprijs van XRP en betekent een grote stap richting bredere integratie van de munt binnen de traditionele financiële wereld.

De lancering komt op een moment waarop XRP opnieuw veel aandacht krijgt binnen de cryptogemeenschap, mede door toenemende institutionele interesse. Garlinghouse feliciteerde Bitwise via X met de succesvolle lancering en benadrukte dat dit het begin markeert van een soort ‘pre-Thanksgiving rush’ voor XRP-gerelateerde ETF’s.

The pre-thanksgiving rush (shall we say, 'turkey trot'!?) for XRP ETFs starts now.. congrats @BitwiseInvest on today's launch! https://t.co/EgYVrm0TmM — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 20, 2025

Zijn boodschap weerspiegelt het enthousiasme binnen de bredere crypto-sector, zeker omdat deze introductie volgt op de recente lancering van de XRPC-ETF van Canary Capital.

Door deze nieuwe producten staat XRP opnieuw volledig in de schijnwerpers, en ze zouden wel eens het begin kunnen vormen van een nieuw tijdperk van institutionele adoptie voor de cryptocurrency. Toch lijkt de XRP koers hier totaal niet op te reageren en zelfs te crashen.

Waarom blijft de Ripple koers maar crashen?

Zo is XRP ondanks de introductie van de nieuwe spot XRP-ETF, met meer dan 9% in 24 uur gezakt en zakte onder de belangrijke grens van $2. De bredere marktturbulentie, veroorzaakt door de val van Bitcoin onder $82.000 en een golf aan gedwongen liquidaties, overschaduwde daarmee wat voor XRP een belangrijk mijlpaalmoment had kunnen zijn.

Toch vertelt Zach Rector een ander verhaal. Hij deelde een grafiek waarin de recente daling van 20% duidelijk samenvalt met de lanceringen van meerdere spot-ETF’s. Volgens hem is de koersdaling een directe reactie op deze introducties, maar verwacht hij dat XRP binnenkort weer de andere kant op beweegt.

This is now officially a 20% "sell the news" pullback for XRP after it got its first ETF. Please remember that when this happened for Bitcoin it was the best time to buy in the last 2 years…

I added to my XRP Long this morning. pic.twitter.com/ITc1SXm2CS — Zach Rector (@ZachRector7) November 19, 2025

Rector gaf aan dat hij zelf zijn long-positie heeft vergroot en noemde dit moment “officieel een 20% ‘sell-the-news’ pullback.” Op zijn grafiek was te zien hoe XRP richting belangrijke technische zones gleed. Toch benadrukken marktkenners dat deze ETF’s op de langere termijn juist belangrijk zijn voor de XRP koers en dat een omkeer waarschijnlijk niet lang op zich laat wachten.

Laten we het technische plaatje beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van XRP.

Wat gaat Ripple doen?

XRP beweegt rond $1,95, een cruciaal supportniveau. Als deze zone overtuigend wordt verloren, komt het volgende gebied rond $1,57 in beeld, een niveau dat bij verdere capitulatie mogelijk de laatste bodem voor XRP kan markeren.

De koers noteert momenteel onder de support, maar voor een echte breakdown-bevestiging is een duidelijke candle close op de daily onder $1,95 nodig. Er vormt zich nog een ander risico op de grafiek.

De 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) kruipt richting de 200-daagse EMA. Als de 100 onder de 200 duikt, spreken traders van een bearish crossover, een signaal dat vaak een grotere kortetermijncorrectie in gang zet.

Wil XRP vroegtijdige kracht laten zien, dan moet de koers eerst $2,08 terugwinnen, gevolgd door $2,26. Pas dan wordt de huidige bearish trend op de korte termijn ongeldig verklaard.

