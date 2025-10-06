Ripple CTO David Schwartz kondigt na 13 jaar zijn vertrek aan, maar blijft actief als bestuurslid en CTO Emeritus. Heeft David Schwartz nog wel vertrouwen in het project door zijn verlating? Wat is het impact op de XRP koers verwachting 2025? Lees het in dit artikel.

David Schwartz verlaat dagelijkse CTO rol bij Ripple

Crypto expert David Schwartz, bekend als JoelKatz, meldde dat hij eind 2025 stopt met zijn dagelijkse taken als Ripple CTO. Na 40 jaar carrière, van NSA consultant tot Bitcoin pionier en XRP Ledger ontwikkelaar, neemt hij meer tijd voor familie en hobby’s. Echter verdwijnt hij niet uit de community.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Schwartz benadrukt dat hij juist actiever wordt in de XRP community. Bovendien draait hij nu zijn eigen XRPL node, publiceert data en onderzoekt nieuwe use cases buiten Ripple’s focus. Deze verschuiving kan XRP’s decentralisatie versterken door community-gedreven ontwikkeling.

Brad Garlinghouse noemt Schwartz een legende

CEO Brad Garlinghouse reageerde emotioneel op het Ripple nieuws. Hij noemde Schwartz “de slimste en grappigste persoon die ik ken” en bedankte hem voor zijn impact op de industrie. Daarnaast blijft David als CTO Emeritus en treedt toe tot de raad van bestuur.

The smartest (and maybe the funniest) person I know. A true OG in crypto with the conviction and vision to see what others couldn’t – you are a legend. Thank you David for everything you’ve done for the industry, for Ripple and for the XRP Ledger. We are all forever grateful…… https://t.co/tt4uX4JlkV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 30, 2025

Dennis Jarosch, Ripple’s SVP Engineering, vormt de volgende generatie leiderschap. Verder toont Schwartz volledig vertrouwen in het team dat de fakkel overneemt.

XRP koers klaar voor explosieve beweging

Terwijl het Ripple nieuws verwerkt wordt, blijft de XRP koers technisch sterk. Crypto analist Bobby A benadrukt dat XRP jarenlang een macro dubbele bodem patroon bouwde. Bovendien consolideert de koers nu negen maanden rond $3,02 niveau.

XRPUSD 1M For years, I have written about the macro double bottom that XRP spent over seven years building. Back then, everyone laughed at me on a daily basis. Only forward thinkers could see it. Who’s laughing now? XRP has spent over nine months building support near the… pic.twitter.com/9rWqveKsu4 — Bobby A (@Bobby_1111888) October 2, 2025

De recente doorbraak boven $3,02 met maandelijkse bevestiging kan een explosieve beweging naar langverwachte XRP koers targets triggeren. Verder toont de Fibonacci 1,618 extensie aan dat ruimte bestaat voor significante stijging.

Wat betekent Ripple CTO vertrek voor de XRP koers?

De verschuiving van Schwartz naar strategische advisering biedt eigenlijk voordelen. Ten eerste kan hij nu onafhankelijk innoveren zonder bedrijfsbeperkingen. Daarnaast blijft zijn expertise beschikbaar via de raad van bestuur voor cruciale beslissingen.

Bovendien toont het vertrouwen in Dennis Jarosch en het team aan dat Ripple sterke opvolging heeft. Verder versterkt het community gedreven ontwikkeling door Schwartz’ eigen projecten. Deze decentralisatie past bij XRP’s lange termijn visie. David Schwartz blijft bullish op XRP en zal volgens hem alleen maar een actievere rol spelen in de community. Dit houdt de positieve XRP verwachting 2025 in stand.

Investeerders blijven optimistisch over Ripple koers

Ondanks leiderschapsverandering blijft het sentiment positief. Analisten verwachten dat fundamentals sterker wegen dan persoonlijke wijzigingen.

De combinatie van technische doorbraak en community versterking creëert gunstige voorwaarden. Daarom zien experts deze transitie als natuurlijke evolutie richting gedecentraliseerd ecosysteem. Verder blijft Ripple’s missie onveranderd onder leiding van Brad Garlinghouse.

Portfolio beheer tijdens marktveranderingen

