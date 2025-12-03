De XRP koers beweegt deze week opnieuw rond $2,20. De markt speculeert daarnaast over een mogelijke koppeling tussen Ripple technologie en het wereldwijde betalingssysteem SWIFT. De discussie wordt versterkt doordat XRP ondanks volatiliteit boven de $2 blijft en de community blijft discussiëren over de ‘echte waarde’ van de crypto.

Deze combinatie van geruchten, sterkte en Ripple nieuws maakt de markt actief. Wat gaat Ripple doen als SWIFT daadwerkelijk verder richting blockchain beweegt?

SWIFT speculatie voor Ripple

De discussie over een mogelijke overname of integratie met SWIFT wordt al jaren gevoerd, maar kreeg de afgelopen maanden opnieuw momentum. De community wijst op uitspraken van prominente Ripple figuren. Al sinds 2015 spreekt het bedrijf over een samenwerking in plaats van directe concurrentie met gevestigde netwerken. Ripple wil bestaande systemen verbinden en versnellen, niet vervangen.

We're stepping into a New World Financial Order. Ripple's CEO and SWIFT's CEO sharing a stage at the Paris Fintech Forum isn't coincidence — it's a signal. We're witnessing a real Ripple vs SWIFT… Amazon vs Walmart… Ferrari vs horse & buggy… David vs Goliath. This is… https://t.co/FpfA7jzIhb pic.twitter.com/k2ZsGUM8tJ — Skipper | XRPL (@skipper_xrp) December 3, 2025

In 2025 bevestigde SWIFT bovendien dat het werkt aan een eigen blockchain ledger systeem, wat de speculatie opnieuw voedde. Sommige analisten zien dit als een signaal dat SWIFT openstaat voor het gebruik van externe settlement oplossingen, en dus mogelijk ook XRP als brugasset. Dat scenario blijft voorlopig speculatief, maar het idee blijft viraal binnen de community. Zij zien duidelijke potentie voor een massieve XRP rally als integratie ooit werkelijkheid wordt.

XRP debat over ‘echte waarde’

De discussie over wat XRP echt waard kan worden, blijft fel. Sommige analisten suggereren extreme scenario’s wanneer XRP een groot deel van internationale betalingen zou afhandelen. Andere analisten vinden die inschattingen te optimistisch, maar erkennen dat XRP’s waarde sterk gekoppeld is aan praktische adoptie.

🚨🇯🇵 Japan’s SBI Holdings CEO: “We are the largest external shareholder and $XRP will be a very high-value coin.” This very different when Japan is entering its most fragile economic transition in decades. BOJ interventions exploding, the yen under historic pressure, the… pic.twitter.com/oIoedKYb1o — Stellar Rippler🚀 (@StellarNews007) November 27, 2025

Volgens de community zou integratie met mondiale betalingsstromen (in theorie) enorme vraag creëren. Veel traders en analisten suggereren utility waardes van honderden dollars per XRP als de volledige SWIFT structuur via de XRPL zou lopen. Maar zelfs die analisten beschrijven dat als speculatief en sterk afhankelijk van aannames.

De kern van de discussie blijft echter hetzelfde. XRP is één van de weinige grote crypto’s die al actief wordt getest voor grensoverschrijdende betalingen. Dat houdt de interesse hoog, zelfs zonder harde bevestiging vanuit SWIFT.

Ripple’s licentie in Singapore

Naast speculatie is er meer concreet nieuws dat de Ripple koers ondersteunt. Ripple verkreeg dit jaar een volledige licentie in Singapore, een van ’s werelds strengste en meest invloedrijke financiële hubs. Dat betekent dat Ripple nu gereguleerd betalingsverkeer mag faciliteren in een regio waar veel internationale kapitaalstromen samenkomen.

Huge news from Singapore: https://t.co/KVxTs7IEKc The @MAS_sg has approved an expanded scope of payment activities for our Major Payment Institution license – enabling us to deliver end-to-end, fully licensed payment services to our customers in the region. 🇸🇬 — Ripple (@Ripple) December 1, 2025

Deze licentie wordt door analisten gezien als een van de sterkste signalen dat Ripple verder opschuift richting institutioneel gebruik. Het versterkt ook het argument dat XRP (via ODL-rails en de XRPL) een rol kan spelen in real-world finance, los van speculatie.

Waarom stagneert de XRP koers?

Ondanks positief nieuws, geruchten en groeiende regulatoire erkenning beweegt de koers al weken zijwaarts rond $2. Daar zijn meerdere redenen voor:

1. Winstneming bij vaste niveaus.

Rond $2,20 – $2,30 ligt historisch veel verkoopdruk. Traders gebruiken dat niveau om posities af te bouwen.

2. Onzekerheid over macro-economie en BTC-dominantie.

Zolang Bitcoin het grootste deel van de liquiditeit vasthoudt, komen altcoins minder snel los.

3. Het ontbreken van een officiële bevestiging.

Zonder directe aankondiging blijft het verhaal speculatief, hoe sterk de argumenten ook lijken.

Toch presteert XRP vandaag beter dan veel andere altcoins. Stijgend volume, een technische bounce boven $2,10 en hernieuwde aandacht door het verhaal rond SWIFT helpen hier allemaal aan mee.

Kan de Ripple koers exploderen?

Mocht SWIFT een blockchain adopteren die interne settlement versnelt, dan kan XRP onderdeel worden van die infrastructuur. De markt reageert vooral op het idee dat Ripple’s technologie nu dichter bij traditionele systemen staat dan ooit tevoren.

Voor een echte rally richting hogere niveaus zijn drie katalysatoren nodig:

Officiële samenwerking of integratie updates

Hogere betalingsvolumes via Ripple’s ODL

Blijvende institutionele adoptie zoals in Singapore

Zonder die elementen blijft XRP waarschijnlijk rond $2 – $2,40 bewegen. Maar zodra één van deze factoren bevestigd wordt, kan de markt snel draaien.

De komende weken zullen bepalen of de XRP koers verwachting positief blijft, of dat de markt de speculatie laat vallen. Zolang het narratief rond SWIFT leeft, blijft XRP centraal staan in het wereldwijde betalingsverkeer.

