De XRP koers steeg vandaag 10% in reactie op Ripple’s aangekondigde focus op de geprojecteerde $16 biljoen RWA markt. Het bedrijf presenteerde geavanceerde crypto custody security upgrades die institutionele adoptie moeten versnellen. Tegelijkertijd tonen technische indicatoren krachtige bullish signalen die verdere koersstijging voorspellen.

Ripple richt zich op $16 biljoen RWA markt

Instellingen hebben meer nodig dan alleen opslag van digitale assets. Ze verlangen veerkracht en compliance voor structurele groei in de RWA sector. Ripple kondigt aan zich strategisch te positioneren in deze markt die richting $16 biljoen groeit.

To capture the value of a projected $16 trillion tokenized economy, institutions need more than just storage. They need resilience. At Ripple, we provide a security environment that mirrors the rigor of the banks we serve. We combine HSM with FIPS-certified hardware to deliver… pic.twitter.com/qiOpSueP1h — Ripple (@Ripple) December 2, 2025

Het bedrijf combineert Hardware Security Modules met FIPS-gecertificeerde hardware om schaalbare beveiliging te leveren. Deze aanpak beschermt assets zonder operationele snelheid op te offeren, wat cruciaal is voor financiële instellingen die real-time transacties verwerken.

Daarnaast voldoet Ripple strikt aan SOC 2 Type II en ISO 27001 standaarden. Deze certificeringen zorgen ervoor dat de infrastructuur niet alleen krachtig is, maar ook volledig compliant met regelgeving. Legitieme integratie met het mondiale financiële systeem vereist deze vorm van verificatie.

XRP rally krijgt technische bevestiging

Technische analyse toont dat XRP momenteel sterke bullish divergence vertoont. Het momentum neemt sterk toe, waarbij de chart signaleert dat een potentiële omkering zich aan het ontwikkelen is. Deze technische Ripple koers setup heeft historisch gezien krachtige opwaartse bewegingen voor de Ripple koers veroorzaakt.

De 10% koersstijging in één dag bevestigt deze technische signalen. Als de prijs reageert zoals gebruikelijk bij dit soort divergence, kan XRP zich voorbereiden op verdere stijging. Traders letten scherp op deze ontwikkeling in combinatie met het Ripple nieuws over RWA markt penetratie.

De combinatie van fundamentele katalysatoren en technische setup creëert een interessante situatie voor de XRP koers verwachting richting eind 2025. Institutionele partijen zoeken naar gereguleerde oplossingen voor getokeniseerde assets, waarbij Ripple zich als serieuze kandidaat positioneert. Deze validatie geeft de kerst verwachting voor Ripple een enorme boost, gezegeld met een 10% koers stijging vandaag.

Institutionele adoptie versnelt door security upgrades

Ripple’s focus op enterprise grade beveiliging maakt het bedrijf aantrekkelijk voor banken en financiële instellingen. De upgrades spelen in op de groeiende vraag naar veilige custody oplossingen voor digitale assets. Banken kunnen hierdoor sneller XRP SWIFT alternatieven als XRPL implementeren voor cross border betalingen.

Deze ontwikkeling plaatst XRP als nummer een tussen de beste altcoins voor institutionele adoptie. De combinatie van payment utility, compliance en beveiliging onderscheidt Ripple van andere projecten. Discussies over een Ripple ETF winnen aan momentum naarmate het bedrijf zijn infrastructuur professionaliseert.

De RWA markt biedt enorm groeipotentieel. Real estate, aandelen en commodities kunnen via blockchain getokeniseerd worden, waarbij Ripple de technische infrastructuur levert. Deze use case gaat verder dan traditionele crypto betalingen en opent nieuwe markten voor de XRP koers.

