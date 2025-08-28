De afwijzing van de Ripple ETF door BlackRock en het uitstel van meerdere aanvragen bij de SEC heeft voor een opvallende verschuiving gezorgd. Grote whales dumpen miljoenen aan XRP en verplaatsen hun kapitaal richting andere altcoins. Vooral Polkadot (DOT) en Avalanche (AVAX) profiteren, maar in de schaduw groeit een nieuwe favoriet met claims van 40x tot 100x groeipotentie.

Ripple ETF blijft onzeker ondanks hoge kans op goedkeuring

De aanvraag voor een XRP ETF leek een formaliteit na de juridische overwinning van Ripple tegen de SEC. Toch liet BlackRock weten voorlopig geen plannen te hebben, terwijl kleinere vermogensbeheerders wel hun aanvragen indienen. Volgens Polymarket analisten ligt de kans op goedkeuring in 2025 alsnog hoog: 85% voor een SOL ETF, 95% voor een LTC ETF en 85-90% voor een XRP ETF.

85% channce of $SOL ETF approval. patience pal, we’ll be way above 300$ in the next few months. pic.twitter.com/XA2CowgVOb — SYNTHESIZE (@SYNTH3SIZ3) August 24, 2025

Toch kiezen whales voor een tussenstap. Het uitstel van de definitieve beslissing zorgt voor onzekerheid, waardoor veel kapitaal verschuift naar de beste altcoins die nu al winstkansen bieden.

Whales herpositioneren van Ripple naar DOT en AVAX

Whales hebben hun XRP posities verkleind en miljoenen verplaatst naar Polkadot (DOT) en Avalanche (AVAX). Beide netwerken hebben de upgrades doorgevoerd die de schaalbaarheid en snelheid verbeteren.

🚨XRP Whales are selling heavily It’s clear distribution.

On-chain data tells the story.

In data, we trust. pic.twitter.com/MoMk1Fx4Lg — Maartunn (@JA_Maartun) August 27, 2025

Voor DOT was de XCM v3-upgrade belangrijk. Cross-chain communicatie werd sneller en goedkoper. AVAX zag het handelsvolume met meer dan 150% toenemen na de Octane upgrade, die transactiekosten met 96% verlaagde.

Institutionele partijen experimenteren ondertussen met tokenisatie projecten op deze netwerken, wat de aantrekkingskracht vergroot. Whales lijken DOT en AVAX te gebruiken als veilige havens terwijl de markt wacht op ETF-nieuws.

Signaal van een breder altcoin seizoen

De rotatie uit XRP richting andere altcoins kan het begin zijn van een nieuw altseason. Historisch gezien ontstaat dit wanneer de dominantie van Bitcoin daalt en kapitaal doorschuift naar projecten met hogere winstkansen.

Het patroon herhaalt zich. Eerst grote altcoins zoals Ethereum, Solana en XRP, daarna midcaps als DOT en AVAX en uiteindelijk kleine projecten met explosief groeipotentieel. Precies dat laatste trekt nu de aandacht van whales.

ETF goedkeuringen als katalysator voor altcoins

De mogelijke goedkeuring van crypto ETF’s blijft een belangrijk thema. Polymarket schat de kans op 85% voor SOL en LTC en zelfs XRP zou dit jaar nog groen licht kunnen krijgen. Een dergelijke beslissing zou miljarden institutioneel kapitaal de markt in trekken.

Toch is het opvallend dat whales hun focus al verleggen voordat de eerste XRP ETF live is. Dit suggereert dat zij het risico spreiden. Mocht de goedkeuring langer op zich laten wachten, dan kan hun kapitaal alsnog renderen in altcoins die nu momentum opbouwen.

Wat betekent dit voor de markt

De rotatie laat zien dat XRP zijn rol als veilige ETF kandidaat behoudt, maar dat de echte winsten elders gezocht worden. Grote spelers lijken DOT en AVAX te gebruiken als stabiele tussenstations, terwijl speculatief geld Snorter oppikt als potentiële 100x crypto.

Voor de markt als geheel kan dit hinten op het begin van een bredere bull run in altcoins. Zodra de SEC zijn definitieve beslissingen bekendmaakt, kan een explosieve kapitaalstroom volgen richting alle ETF kandidaten en dat maakt ruimte voor kleinere coins om mee te stijgen.

Ripple ETF afwijzing is geen einde maar een startschot

De afwijzing van de Ripple ETF door BlackRock heeft de XRP koers tijdelijk geraakt, maar het zette ook een onverwachte beweging in gang. Whales verkopen XRP en stappen over naar altcoins met directe groeipotentie. DOT en AVAX profiteren, maar de echte bliksemafleider lijkt Snorter ($SNORT) te worden. Dit is een coin die volgens insiders de potentie heeft om een 100x crypto te worden.

BlackRock isn’t stupid, confirming plans to launch an $XRP ETF would send the asset price soaring. Chess, not checkers people. pic.twitter.com/uF4TGHvLs8 — Subjective Views (@subjectiveviews) August 8, 2025

Met de hoge kans op ETF-goedkeuringen voor XRP, SOL en LTC in de komende maanden en een toenemende rotatie richting altcoins, lijkt de basis voor een krachtig altseason gelegd. Voor beleggers betekent dit dat de komende weken bepalend worden. Wie de juiste posities kiest, kan profiteren van een markt die aan de vooravond staat van een nieuwe explosieve fase.

