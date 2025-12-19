Een uitspraak van een Ripple executive zorgt voor een hevige discussie. Reece Merrick, managing director van Ripple voor het Midden-Oosten en Afrika, stelde dat ‘het ergste voor crypto achter ons ligt’. Merrick deed zijn uitspraak ongeveer twaalf uur geleden, op een moment dat de markt juist onder druk stond en veel koersen in het rood stonden. Is dit een betekenisvol signaal voor de XRP koers, of vooral een optimistische reactie op recente ontwikkelingen?

Ripple nieuws en de uitspraak van Merrick

Merrick reageerde op berichten over gunstigere regelgeving in de Verenigde Staten. De Federal Reserve trok recent richtlijnen uit 2023 in die het voor onverzekerde banken lastig maakten om actief te zijn in crypto. Volgens Merrick wijst dit op een structurele omslag, waarbij overheden en toezichthouders positiever worden tegenover digitale activa.

Absolutely. The pain is behind us now and the future is looking good — Reece Merrick (@reece_merrick) December 18, 2025

Zijn uitspraak dat ‘het ergste achter ons ligt’ past daarbij. Merrick sprak niet over koersbewegingen op korte termijn, maar over de langere periode van onzekerheid die de sector de afgelopen jaren heeft ervaren. Toch kunnen veel marktdeelnemers het moeilijk plaatsen door alle recente koersdalingen.

Crypto nieuws: XRP koers onder druk ondanks positiviteit

De reactie van de markt laat zien dat positieve woorden van prominente figuren niet automatisch tot een herstel leiden. De XRP koers heeft het nog altijd moeilijk, mede door bredere risico-aversie en een negatief sentiment. Analisten wijzen erop dat macro-economische factoren en liquiditeit vaak zwaarder wegen dan individuele uitspraken.

Toch zien sommige traders Merrick’s woorden als een indicatie dat de bodem in zicht kan zijn. In eerdere cycli gingen scherpe correcties vaker vooraf aan langere herstelperiodes. Dat betekent echter niet dat bij dit crypto nieuws een directe koersstijging reëel is. Zonder duidelijke toename in handelsvolume en vraag blijft een structurele ommekeer niet te voorspellen.

Wat gaat Ripple doen richting 2026?

Ripple zelf blijft ondertussen werken aan uitbreidingen van het ecosysteem. Recent kondigden SBI Ripple Asia en Doppler Finance aan samen te willen werken aan XRP-gebaseerde infrastructuur voor yield en tokenization van real-world assets op de XRP Ledger. Dat soort projecten richt zich vooral op institutionele partijen en adoptie op lange termijn.

Daarnaast breidt VivoPower zijn betrokkenheid bij Ripple uit via een joint venture die gericht is op de aankoop van Ripple Labs aandelen. Daarmee krijgen investeerders indirecte exposure aan XRP, zonder de token direct te bezitten. Ook de stablecoin RLUSD viert inmiddels zijn eerste verjaardag en behoort volgens het bedrijf tot de vijf grootste USD stablecoins.

I’m excited to celebrate the one-year anniversary of $RLUSD – we’ve gone from 0 to a top 5 USD stablecoin in record time.

Here are some of the key milestones that defined the journey so far 👇 1/ $1B+ milestone: RLUSD officially crossed a $1B market cap in November 2025 – one of… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) December 17, 2025

De uitspraak van Merrick lijkt vooral een reflectie van verbeterde vooruitzichten, en niet zozeer een explosieve XRP koers voorspelling. Voor traders is het daarom belangrijk onderscheid te maken tussen fundamentele ontwikkelingen en updates op korte termijn.

Het Ripple nieuws blijft dus wel positief, maar of dat zich vertaalt in een sterke Ripple koers richting eind 2025 hangt af van meer marktomstandigheden. Voorlopig lijkt Merrick’s boodschap vooral een teken van vertrouwen, terwijl de markt nog zoekt naar richting.

